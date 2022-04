Pedro Castillo ha decretato il coprifuoco questo martedì 5 aprile: la reazione furiosa sui social network

Lunedì, intorno a mezzanotte, Pedro Castillo, Presidente della Repubblica del Perù, ha dato un messaggio alla nazione nel bel mezzo di una crisi politica dopo diversi giorni di proteste da parte dei vettori che sono contrari all'aumento del prezzo della benzina. Inoltre, a Huancayo, una delle affermazioni è stata l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, che ha generato molta violenza e persino persone decedute.

Ecco perché, al fine di stabilire la pace e l'ordine sociale, il presidente Pedro Castillo ha annunciato che nel Consiglio dei ministri ha decretato un Stato di emergenza.

«Il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione di irremovibilità dei cittadini (coprifuoco) dalle 2 del mattino fino alle 23:59 di martedì 5 aprile, per proteggere i diritti fondamentali di tutte le persone, che non ostacolerà la fornitura di servizi essenziali per tutti i peruviani», ha detto nel suo Messaggio alla Nazione.

Il decreto supremo che lo rende ufficiale è stato rilasciato lunedì ed è stato firmato da Castillo; il presidente del Consiglio dei ministri, Aníbal Torres; il ministro della Difesa, José Luis Gavidia; il ministro dell'Interno, Alfonso Chávarry; e il ministro della Giustizia, Félix Chero.

REAZIONI SUI SOCIAL NETWORK

Maricarmen Alva, presidente del Congresso della Repubblica, è intervenuto sul suo account twitter in seguito alla decisione di Pedro Castillo di dare il coprifuoco per martedì 5 aprile.

«Il presidente Castillo non può ostacolare il funzionamento del Congresso (articolo 117 della Costituzione). Il ramo legislativo continuerà con la sua agenda prevista per oggi, martedì 5 aprile», ha detto Alva sul suo social network.

Maricarmen Alva habla sobre toque de queda del 5 de abril

Anche Sigrid Bazán, deputato della Repubblica, si è scagliato contro la decisione affrettata di Pedro Castillo di calmare le acque dell'interruzione dei trasporti. «Signor Presidente, è praticamente mezzanotte, una misura inaccettabile non ha senso, che non risponde a nessuna soluzione e che colpirà piuttosto tutti i lavoratori che presto si alzeranno presto per le loro attività quotidiane. Soluzioni

Sigrid Bazán analiza el toque de queda del 5 de abril

Carlos Rivera confessa che la misura del presidente Pedro Castillo è apertamente costituzionale, sproporzionata e che viola il diritto alla libertà individuale degli individui.

Carlos Rivera opina sobre el toque de queda

Qhari Alvarado, è stata un'altra persona che si è espressa contro la decisione di Pedro Castillo di dichiarare che il 5 aprile sarà un coprifuoco. «Una misura disperata, impertinente che espone Castillo al disprezzo di massa», ha aggiunto.

Qhari Alvarado

LO SPECIALISTA NE PARLA

Luis Benavente, analista politico, non era estraneo alla decisione di Pedro Castillo e lo colpì con un bastone. «Coprifuoco per ristabilire l'ordine, una misura autoritaria del governo Pedro Castillo che dimostra inadeguatezza, incapacità di governare. È come porre fine agli incidenti stradali vietando la circolazione dei veicoli», ha detto.

«È anche strano che il coprifuoco sia solo a Lima e Callao, poiché la violenza e il caos causati dallo sciopero dei vettori sono più forti nelle regioni. C'è un cattivo odore», ha detto Luis Benavente, analista politico.

CONTINUA A LEGGERE