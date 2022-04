Patricia Chirinos a Pedro Castillo: «Sta afferrando denti e unghie con il sangue del popolo»

Patricia Chirinos non ha esitato a criticare le azioni di Pedro Castillo e come non affrontare l'attuale social la crisi sta attraversando il paese dopo la chiusura dei vettori iniziata il 28 marzo.

Una settimana dopo l'inizio delle proteste, il parlamentare si è espresso contro le morti che stanno avvenendo in questi giorni e su come i ministri abbiano cercato di ridurre al minimo queste morti.

La deputata è stata invitata al programma del presentatore Beto Ortiz, dove ha nuovamente sottolineato che il presidente si è dimesso dalla carica di presidente.

«Da quello che sento e dall'esperienza che ho, è che questo è solo l'inizio. Ci saranno altri spargimenti di sangue ed è quello che dobbiamo evitare. Oggi ho votato contro un incontro - proposto da alcuni membri del Congresso - con i ministri e il presidente Castillo. Ho votato contro, non perché non voglio riconciliarmi, ma perché penso che sia una perdita di tempo perché non stiamo parlando con un presidente qualsiasi del Perù, stiamo parlando di Castillo, che è una persona bugiarda, mitomane è un governo bugiardo», ha detto.

«Con questo sta dimostrando la sua incapacità di governare e se non può nemmeno governare, tanto meno saremo in grado di uscire da una crisi come quella in cui ci troviamo. Vengo con la stessa proposta che ti ho detto il giorno in cui il presidente è venuto al Congresso, gli ho detto: dimetti il signor Castillo perché non hai altra scelta, ti stai stringendo con le unghie e con i denti ma con il sangue della gente che corre per le strade », ha aggiunto.

D'altra parte, Patricia Chirinos ha detto che non ha intenzione di incontrare il presidente Castillo, dal momento che lei lo considera un mitomane e che sarebbe una «perdita di tempo».

«Sento molto dolore e molto dolore per ciò che sta accadendo in Perù, è un argomento di cui abbiamo discusso tutto il tempo qui al Congresso con alcuni membri del Congresso, perché ci sono alcuni indolenti che preferiscono i loro negoziati personali e continuano a difendere Castillo. Ora ciò che ci interessa di più è sapere che ci sono più di 8 regioni che sono in crisi, che sono sorte mentre Ica, Pucallpa, Chimbote, Ucayali, Tarapoto. Amazonas, Huánuco, Lima, Piura, stanno praticamente esplodendo, bruciando in fiamme e le mille scuse di Castillo non restituiranno il bambino a quella madre che abbiamo appena visto piangere perché il bambino è caduto nel fiume», ha analizzato.

«Vediamo le immagini di Manchay e una signora sviene, ma quando si sveglia la prima cosa dice 'c' è fame'. In effetti, la fame è ciò che c'è perché le persone non hanno un lavoro, i prezzi aumentano ogni giorno, l'instabilità della preoccupazione per le persone dal momento in cui si alzano fino a quando non vanno a letto. Quelle 15 suole che le casalinghe usavano per andare a comprare il loro menu ogni giorno, non bastano più, devono essere 30, 40, 50 suole. Castillo preferisce fuggire e andare in scuole aperte come se nulla fosse, vuole fare del bene alla popolazione ma non ha intenzione di ottenere nulla. Castillo continua a incolpare tutti per la sua incapacità ma la gente non gli crede più», ha detto.

Ricordiamo che la parlamentare Patricia Chirinos è stata quella che ha presentato per la prima volta una mozione di posto vacante contro Pedro Castillo , la deputata ha promosso quel documento al Congresso Plenario del Perù, dove la sua richiesta non è riuscita dopo i suoi voti colleghi di altre sedi.

