Oroscopo Infobae: sapere quali sono i 5 segni più tossici dello zodiaco

Secondo l'astrologia, il segno zodiacale sotto il quale siamo nati imprime alcune caratteristiche nella nostra personalità che ci rendono unici e ci differenziano dal resto. Questi possono essere positivi come determinazione, empatia e istinto di protezione, ma anche negativi in quanto più manipolatori, bugiardi o tossici di altri segni.

Una persona tossica è qualcuno che può influenzare direttamente o indirettamente chi la circonda. La sua personalità tende ad essere narcisista e poco empatica, oltre che controllante e dispettosa. Quando non gli piaci tendono ad essere velenosi e se li ferisci tendono a non sapere come perdonare e invece di lasciarsi andare cercano vendetta.

Se vuoi sapere quali sono i 5 segni più tossici dell'oroscopo, continua a leggere la seguente nota e scopri se il tuo segno è nella lista .

1. SCORPIONE (DAL 22 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE)

I nati sotto il segno dello Scorpione possono essere tossici perché nonostante siano persone dolci, sono anche intensi e piuttosto sospettosi. Se li ferisci, puoi star certo che non lo dimenticheranno, quindi a volte tendono ad essere dispettosi, motivo per cui possono cercare di vendicarsi quando ne hanno la possibilità.

Inoltre, gli Scorpiani non devono tenere le cose per sé, quindi se possono, ti diranno tutto ciò che sentono sul tuo viso e direttamente senza misurare se può ferire chi lo ascolta.

2. LEO (DAL 23 LUGLIO AL 22 AGOSTO)

Il Leone è un segno che può essere molto affascinante se gli piaci o quando cerca di conquistare la tua fiducia. Tuttavia, se entri nella coda dei loro nemici, può diventare il tuo peggior incubo, poiché i leoni sono abbastanza intelligenti nel trovare i tuoi punti deboli se ci mettono in testa.

Allo stesso modo, non sono quelli che fermano la vendetta, sono pazienti e aspettano il momento meno pensato per il loro nemico. Inoltre, i nati sotto il segno del Leone tendono a controllare, quindi si sentono più a loro agio quando possono gestire la situazione.

3.ARIETE (DAL 21 MARZO AL 19 APRILE)

Gli Ariete sono di solito persone abbastanza competitive a cui non piace affatto perdere. Essendo governati da Marte, il pianeta della guerra, tendono ad essere impulsivi e persino un po' aggressivi quando si prefiggono di raggiungere qualcosa.

Sono uno di quelli che non rivelano i loro piani, questo rende difficile sapere cosa pensano o che si aprono e mostrano i propri sentimenti verso le altre persone. Inoltre, tendono ad essere attratti dal pericolo e dall'adrenalina.

4. CAPRICORNO (DAL 22 DICEMBRE AL 19 GENNAIO)

Il Capricorno è un segno che non vuoi ferire, poiché risveglierai il suo lato ostinato e dispettoso. Non hanno paura del pericolo quando hanno a che fare con la vendetta di qualcuno e pianificare tutto senza che gli altri lo sappiano.

I nati sotto questo segno tendono ad avere occhi forti, che possono spaventare le persone se si arrabbiano.

5. VERGINE (23 AGOSTO - 22 SETTEMBRE)

Quelli del segno della Vergine sono generalmente diretti e quando si pongono un obiettivo lavorano sodo finché non lo raggiungono. Sul loro lato negativo, tendono ad essere piuttosto squadrati e sciocchi, quindi non cambiano idea facilmente quando qualcosa gli viene in mente.

Quando sono sulla strada per qualcosa, non si preoccupano di chi si fa male se si frappone. Inoltre, sono uno di quelli che credono che tutti siano responsabili delle proprie emozioni e che non siano lì per risolvere la vita di nessuno, quindi a volte possono sembrare un po 'freddi e insensibili.

