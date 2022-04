Néstor Villanueva è stato infedele a Florcita Polo con Tessy Linda, secondo la ballerina: «Non l'ho fatto per vendetta»

La ballerina Tessy Linda si è esibita nello spettacolo Amor y Fuego per dire la sua verità sulla storia d"amore con cui avrebbe avuto A Néstor Villanueva piace questo come per mostrare conversazioni compromettenti che dimostrassero che la stava cercando.

Come ricorderete, la cosiddetta 'Queen of the Tube' ha inviato una dichiarazione che la delimitava da qualsiasi relazione attuale con la cantante. Tuttavia, il 4 aprile, ha confessato che si sarebbero «frequentati» fino a tre mesi fa, quando era ancora con Florcita Polo.

Secondo Tessy Linda, nel dicembre 2021 ha detto alla cantante che non voleva più niente con lui. «Gli ho dato una sosta tre mesi fa. Abbiamo parlato e detto che stavamo continuando l'amicizia. È successo qualcosa in quel momento», ha detto, e a cui Gigi Mitre ha detto: «Florcita ti hanno tradito ».

«Spara tutto, confermato dallo stesso protagonista, Florcita, ti sono stati infedeli con Tessy Linda nelle sue stesse parole», ha aggiunto Rodrigo González

Nestor Villanueva è stato infedele a Florcita Polo con Tessy Linda. VIDEO: YouTube

CONTINUA A LEGGERE