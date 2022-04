Ministro della Giustizia sul duello tra Cristal contro Flamengo: «Una partita di calcio non può venire prima della tranquillità del Paese»

Martedì 5 aprile è quasi mezzanotte. Pedro Castillo, presidente del Perù, ha annunciato nel suo messaggio alla nazione che il paese avrà l'obbligo immobilizzazione sociale dalle 02:00 alle 23:59 del giorno in questione, dopo l'arresto dei vettori che ha causato caos, disordine, violenza e persino saccheggi.

Pertanto, è sorta la domanda che sarebbe accaduta con il duello tra Sporting Cristal e Flamengo, così il ministro della Giustizia, Felix Chero, ha parlato al programma «The Voice of the Peoples» su radio Exitosa.

(La partita tra Sporting Cristal e Flamengo) dovrà essere riprogrammata. Non dimentichiamo che nelle misure eccezionali ci sono azioni straordinarie che devono essere intraprese. Penso che siamo tutti amanti del calcio, ci godiamo tutti le partite, ma una partita di calcio non può avere la precedenza sulla tranquillità di cui il paese ha bisogno», ha detto Félix Chero a Exitosa.

Quindi, cosa succederebbe alla partita tra Sporting Cristal contro Flamengo per la Copa Libertadores?

Finora lo Sporting Cristal non ha commentato la questione e tutto dipenderà dalla decisione di Conmebol se deciderà di tenere la partita a porte chiuse o di essere riprogrammata per il giorno successivo. Tuttavia, il duello tra Sporting Cristal vs Flamengo per la prima giornata del girone H della Copa Libertadores è previsto per martedì 5 aprile dalle 19:30 (ora peruviana) all'Estadio Nacional.

Per l'impegno in casa, l'allenatore bas-pontino ha confermato che Yoshimar Yotún e Fernando Pacheco saranno in forma dopo aver subito qualche disagio. Di quelli citati, il centrocampista della nazionale peruviana deve comparire tra i titolari.

Inoltre, Roberto Mosquera, allenatore dello Sporting Cristal, come appreso da Infobae, ha studiato tutte le partite del Flamengo e ha tutte le informazioni su ciascuno dei giocatori della squadra brasiliana.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AFFERMA CHE I PERUVIANI VOGLIONO LA PACE DELLA MENTE

Il ministro della Giustizia, Félix Chero, ha parlato di come ritiene che la popolazione peruviana abbia preso la decisione di Pedro Castillo di avere il coprifuoco martedì. «I peruviani sono intelligenti e vogliono stare tranquilli. Vogliono lavorare con garanzie, non vogliono atti di violenza e che i servizi funzionino. Tuttavia, confido in Dio e che i peruviani collaboreranno con questa misura perché è per il benessere di tutti», ha detto a Exitosa.

«Abbiamo lavorato tutto il giorno. Ci sono decisioni da prendere e le decisioni che vengono prese sono ferme e se dobbiamo lavorare alle 12:00 o all'una di notte, secondo i rapporti dobbiamo stabilizzare l'ordine e rassicurare il Paese, dobbiamo farlo. Il provvedimento è stato adottato in seno al Consiglio dei ministri, seguendo la generazione di situazioni che si sono verificate oggi, ma cerchiamo sempre di agire con prudenza e ragionevolezza il più possibile», ha aggiunto.

SERVIZI DI BASE SE SERVIRANNO

«Tutte le attività essenziali del nostro Paese, il servizio sanitario, i servizi di base ed essenziali, parteciperanno perché sono cure di base, essenziali affinché le persone possano provvedere ai loro prodotti. Ovviamente, in ordine e tranquillità. Inoltre, la polizia e le forze armate guideranno e accompagneranno queste misure «, ha detto a Exitosa Félix Chero, ministro della Giustizia.

