María del Carmen Alva annuncia che il Congresso non rispetterà il coprifuoco annunciato da Pedro Castillo

María del Carmen Alva annuncia che il Congresso non rispetterà l'immobilizzazione dei cittadini. VIDEO: RPP

Dopo l'annuncio della decisione di Pedro Castillo di decretare lo stato di emergenza a Lima e Callao e di informare il immobilizzazione dei cittadini per tutta la durata di martedì, 5 aprile, il presidente del Congresso della Repubblica, María del Carmen Alva, non era d'accordo sul fatto che la misura fosse stata annunciata quasi a mezzanotte, impedendo alle persone di andare al lavoro.

Tuttavia, ha annunciato che il Legislativo è autonomo e in nessun modo smetteranno di funzionare. «Oggi, martedì, abbiamo un ordine del giorno, infatti domani il presidente e alcuni ministri sono invitati alle 15 come avevamo già annunciato. Quindi, la verità è che non so se non vuole andare perché non hanno nulla da dire domani ed è per questo che ha preso questa misura, o il gabinetto è incapace in una situazione difficile come noi, e non hanno nulla da dire, o non c'è misura che possa scambiarci», ha detto RPP.

Ha detto che martedì si terrà una riunione chiave con i membri dell'Esecutivo per coordinare le questioni su come il Congresso può approvare alcune leggi e misure e lavorare insieme. «Ma sembra che nemmeno loro vogliano lavorare con noi, al contrario, vogliono rinchiudere tutti e nessuno lavora domani», ha detto Alva abbastanza offuscata.

Egli dichiarò che il presidente era stato invitato al Congresso, e che l'invito era stato emesso pubblicamente. «Speriamo che se ne vada, è la cosa giusta da fare se vuole lavorare e risolvere i problemi di questa crisi che non vedevamo da anni e che sta colpendo tutto il Perù».

Ha ribadito che oggi martedì continueranno comunque a lavorare, sarà una giornata normale, quindi spera che li lasceranno lavorare in silenzio, perché nessuno può impedire loro il diritto al lavoro e che il Congresso funzionerà.

Il capo del Parlamento ha risposto se le persone dovrebbero attenersi all'immobilizzazione annunciata dal presidente Castillo: «La verità, onestamente, non dovrebbe. Dovrebbero andare a lavorare». Pochi minuti dopo, a quanto pare ha riflettuto sulla sua risposta e ha detto: «Capisco che rinchiuderanno tutti i cittadini e non sono d'accordo». Ha aggiunto che dipenderà da tutti coloro che vogliono rimanere a casa.

UN PECCATO

Alva ha sottolineato che la manifestazione per lo sciopero dei trasporti è qualcosa che è stato visto in tutte le regioni. «È un peccato quello che stiamo attraversando, ci sono già quattro perdite di vite umane e speriamo che non ce ne siano più. Non pensavo che saremmo arrivati a una situazione del genere».

Il legislatore ha anche fatto riferimento al 5 aprile, data che viene ricordata dalla chiusura del Congresso per mano dell'ex presidente Alberto Fujimori. «Ricordiamo tutti il 5 aprile, non è una bella data da ricordare. È stato un autogolpo contro la democrazia e nessuno vuole ripeterlo».

Alla domanda se le sue dichiarazioni abbiano il sostegno della sua panchina Acción Popular, Alva ha detto di sì, stavano persino parlando nella chat della banca e questo martedì lavoreranno tutti.

«Mi sembra una misura arbitraria, la stessa che è stata annunciata quando tutti dormono. Molti lavoratori non sanno che domani non potranno andare a lavorare. L'informalità è dell'80%, ci sono molti indipendenti e la gente esce per guadagnarsi da vivere giorno per giorno», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE:

Questo dice il decreto supremo che prevede l'immobilizzazione sociale obbligatoria in Lima e Callao questo martedì 5 aprile