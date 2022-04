Magaly Medina respinge gli atti di violenza dopo l'interruzione dei trasporti: «È un peccato vedere il nostro Paese così»

Magaly Medina ha iniziato il suo programma il 4 aprile riferendosi alla crisi che si sta vivendo a Lima e al province a causa dell'arresto dei vettori e saccheggio di alcuni piccoli centri commerciali. Come ricorderete, tutto questo è nato da quando le persone hanno alzato la voce di protesta contro l'aumento dei prezzi.

Il conduttore dello spettacolo non era estraneo al caos che sta causando in Perù e si è rammaricato per gli atti di violenza che si sono verificati nelle prime ore del mattino. Ha anche sottolineato che il governo di Pedro Castillo non sa come gestire la situazione.

«Come peruviano sono francamente devastato (...) Non avevamo sperimentato ciò che sta accadendo nel nostro paese molti anni fa. Questa perdita di controllo, vandalismo, il fatto che le persone che gestiscono il nostro governo non sappiano governare e che tutto sfugge di pari passo in tutto il Paese», ha detto il giornalista, osservando che la barbarie si è verificata finora in 8 regioni del Paese.

Ha anche attaccato il Presidente della Repubblica affermando che non esiste un leader che sappia gestire il Perù. «Non c'è nessun leader che gestisca il Paese e stiamo diventando la terra di nessuno. Nessuno è libero dalla criminalità e dall'insicurezza dei cittadini».

In un altro momento, non ha esitato a mostrare la sua rabbia quando ha visto le immagini di alcune persone che saccheggiavano un mercato a Ica e il centro commerciale Makro nel a nord del paese, dove scatole di birra.

«Andare in giro con casse di birra, criminali, persone che approfittano delle circostanze, terrorizzano i venditori del mercato che hanno dovuto chiudere a causa dello spavento del saccheggio. Quanti milioni di soli stanno perdendo nel Paese in questo momento di paralisi e non vediamo che le cose si risolvano», ha aggiunto la figura dell'ATV.

Magaly Medina respinge gli atti di violenza dopo l'interruzione del trasporto. VIDEO: ATV

CONTINUA A LEGGERE