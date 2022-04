L'ufficio del Mediatore chiede la cessazione immediata dell'immobilizzazione sociale obbligatoria perché è incostituzionale

Di fronte alla dichiarazione dello stato di emergenza emessa dal governo, che prevede la misura obbligatoria dell'immobilizzazione sociale dalle ore 02:00 alle 23:59 di oggi, martedì 5 aprile, l'Ufficio del Mediatore ha ritenuto che la misura adottata dal ramo esecutivo «è incostituzionale a causa dell'assenza di una motivazione dovuta e perché è assolutamente sproporzionata rispetto agli eventi di protesta sociale registrati a Lima e Callao».

Si afferma inoltre che «la Corte costituzionale, in una giurisprudenza coerente, ha dichiarato che gli stati di emergenza e le misure imposte sotto la loro protezione devono soddisfare imperdonabilmente i criteri di proporzionalità e necessità», ma che «questi requisiti non sono soddisfatti nel caso di specie, poiché nessun motivo è stato espresso che giustifica tale immobilizzazione sociale rigorosa, non è stato affermato come contribuirà alla conservazione dell'ordine sociale».

Messaggio alla Nazione di Pedro Castillo dove decreta il coprifuoco.

«L'ordine di inamovibilità non tiene conto dei gravi impatti che causerà ai lavoratori del Paese, la maggior parte dei quali lavora in condizioni informali, motivo per cui il loro diritto al lavoro sarà influenzato allo stesso modo di altri diritti come cibo, salute e istruzione», leggi la dichiarazione del Ufficio del Mediatore.

Inoltre, «data la prematura natura del provvedimento, le sue conseguenze saranno ancora più dannose e genereranno allarme tra la popolazione in circostanze in cui sono necessarie calma e serenità per risolvere il conflitto generato dalle richieste di vettori e agricoltori. Il modo prematuro in cui è stato adottato il provvedimento viola il dovere di prevedibilità legale che ogni Stato deve avere nei confronti della cittadinanza».

Nei suoi ultimi due punti della sua dichiarazione, l'Ufficio del Mediatore sottolinea anche che gli stati di emergenza non sono meccanismi utilizzati per gestire i conflitti sociali, «è a questo che servono i processi di dialogo che il governo stesso ha promosso e il cui impegno a incontrare le corporazioni in conflitto è ancora in sospeso».

Pedro Castillo ha detto nel suo messaggio alla Nazione che sebbene ogni protesta nel paese sia un diritto costituzionale, deve sempre essere fatta nel quadro della legge.

«Di fronte agli atti di violenza che alcuni gruppi hanno voluto creare attraverso il blocco agli accessi di Lima e Callao, e al fine di ripristinare la pace e l'ordine interno, il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza sospendendo i diritti costituzionali relativi alla libertà e alla sicurezza personale, il inviolabilità della casa e libertà di riunione nella provincia di Lima e Callao», ha detto nel suo discorso.

Il capo dello Stato ha anche chiesto di continuare a lavorare insieme per promuovere la crescita e lo sviluppo nazionale, ma ha sottolineato che questo sviluppo deve essere giusto ed equo a beneficio diretto di tutti i peruviani nel territorio nazionale.

Per questo motivo, ha indicato che erano state prese una serie di misure per migliorare il reddito dei peruviani e che le famiglie non erano influenzate dall'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

«Queste misure approvate nel quadro del dialogo nella città di Huancayo, non solo vanno a beneficio della popolazione di Junín, ma di tutte le famiglie, in particolare dei più vulnerabili. Vedrete presto gli effetti delle azioni intraprese, gli accordi sono arrivati come risultato del dialogo, tra rappresentanti dell'Esecutivo, autorità locali, leader dei vettori, agricoltori e la popolazione», ha detto.

