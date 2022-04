L'Ucraina ha documentato 1.200 crimini di guerra nella sola regione di Kiev

Nella sola regione di Kiev, compresa la capitale del paese, gli agenti di sicurezza ucraini hanno già documentato e registrato più di 1.200 atti considerati crimini di guerra attribuiti ai russi, ha detto martedì il ministro dell'Interno ucraino Denys Monastyrsky.

«Nella sola regione di Kiev, abbiamo registrato più di 1.200 casi di crimini di guerra. Si tratta di saccheggi e crimini commessi dagli orchi (come alcuni ucraini chiamano russi) nei nostri territori», ha denunciato il ministro sui canali televisivi locali, riferisce l'agenzia Ukrinform.

Riferendosi ai presunti crimini delle truppe russe registrati nei territori già liberati dall'esercito ucraino, Monastyrsky ha osservato che «gli investigatori della polizia nazionale, del servizio di sicurezza e della procura stanno già lavorando insieme per stabilire, registrare prove e identificare chi potrebbe aver ha commesso questi crimini».

«Tutti quei (russi) che sono stati fatti prigionieri sono identificati e messi a disposizione del servizio di sicurezza ucraino e delle autorità militari per le forze dell'ordine», ha sottolineato.

Una volta terminata questa procedura, «saranno trasferiti al ministero della Giustizia», ha detto, «dove andranno in tribunale e potranno essere interrogati».

Come annunciato in precedenza dal vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk, l'Ucraina sta trattenendo sul suo territorio 600 prigionieri russi catturati dall'invasione del loro paese da parte dell'esercito russo, il 24 febbraio,

«Quando parliamo del numero totale (di prigionieri militari), ora ce ne sono circa 600. Dobbiamo costruire un campo speciale in conformità con il diritto internazionale» per ospitarli», ha detto Vereshchuk durante la trasmissione del cosiddetto telethon, un programma televisivo che viene trasmesso congiuntamente dalle emittenti locali.

I sospetti che l'esercito russo abbia commesso crimini di guerra in Ucraina sono aumentati dopo la scoperta di centinaia di corpi di civili, alcuni dei quali legati e precedentemente torturati, in città come Bucha, in seguito al ritiro delle truppe dalla Russia.

Il governo di Kiev, diverse ONG e istituzioni internazionali hanno chiesto un'indagine per documentare quei possibili crimini di guerra che la Russia ha negato e attribuisce a «un montaggio».

Onu: le immagini della Bucha suggeriscono omicidi intenzionali di civili

Martedì, l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha affermato che le immagini del presunto massacro di Bucha «sembrano suggerire» che civili siano stati deliberatamente uccisi lì, cosa che costituirebbe un crimine di guerra.

«Stiamo cercando di accedere a Bucha, non abbiamo informazioni dirette, ma quello che abbiamo visto è allarmante», ha detto la portavoce dell'ufficio Liz Throssell in una conferenza stampa.

Ha sottolineato che le immagini che mostrano corpi con le mani legate o bruciate potrebbero indicare che gli aggressori stavano deliberatamente cercando tali vittime, il che potrebbe aumentare la gravità delle violazioni dei diritti umani commesse durante l'invasione russa dell'Ucraina, se i fatti fossero confermati.

«La scorsa settimana l'Alto Commissario Michelle Bachelet ha già parlato di possibili crimini di guerra nel contesto dei bombardamenti sulle infrastrutture civili, ma questo sembra essere un omicidio diretto di civili», ha sottolineato la portavoce, che ha chiarito che le immagini devono ancora essere verificate per la veridicità.

«In incidenti specifici, l'analisi forense, il monitoraggio e la raccolta di informazioni sono necessari per determinare chi ha fatto cosa», ha sottolineato Throssell, affermando che la responsabilità spesso «richiede tempo».

