L'Ucraina chiede alla Cina di svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un cessate il fuoco

Chinese President Xi Jinping applauds during the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 11, 2022. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha invitato il suo omologo cinese, Wang Yi, affinché il paese asiatico svolga un ruolo importante nel raggiungimento di un cessate il fuoco con la Russia e ha detto che l'Ucraina spera di raggiungere la pace e diventare «la porta d'accesso all'Europa».

I ministri hanno tenuto una conversazione telefonica lunedì sera raccolta dai media statali cinesi martedì e secondo la quale Wang ha detto a Kuleba che la Cina si aspetta che i negoziati continuino fino al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco.

Il dialogo tra i due è avvenuto appena tre giorni dopo che Cina e Unione Europea (UE) hanno tenuto un vertice telematico in cui Bruxelles ha chiesto a Pechino di abbandonare la sua «equidistanza» alla guerra in Ucraina e usare la sua influenza sulla Russia per fermare l'aggressione. «Tutto ciò che la Cina vuole è la pace in Ucraina», ha assicurato Kuleba al capo della diplomazia del colosso asiatico, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua.

Fin dall'inizio del conflitto, la Cina ha mantenuto una posizione ambigua in cui ha chiesto il rispetto dell'integrità territoriale di tutti i paesi e in cui ha evitato di usare la parola «invasione» per riferirsi all'offensiva russa, pur ribadendo la sua opposizione alle sanzioni contro Mosca.

Secondo Xinhua, il ministro degli Esteri ucraino ha informato Wang della situazione, ha affermato che il suo paese vuole mantenere la comunicazione con la Cina e spera che continuerà a svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un cessate il fuoco.

Dmytro Kuleba, canciller ucraniano (Reuters) REUTERS

La Cina è «un grande Paese che svolge un ruolo chiave e attivo nella salvaguardia della pace», ha detto Kuleba, che ha anche ringraziato gli aiuti umanitari inviati da Pechino e ha insistito sul fatto che Kiev vuole trovare una soluzione duratura attraverso il dialogo con la Russia ed è «pronta a diventare la porta d'accesso all'Europa».

Wang, intanto, ha insistito sulla posizione cinese di promuovere il dialogo e i colloqui di pace: «La Cina non ha interessi geopolitici nella crisi ucraina né guarderà da lontano senza fare nulla, ma non aggiungerà benzina al rogo. Tutto quello che vogliamo è la pace», ha detto.

Ha anche invitato il suo omologo a mantenere il focus del dialogo fino al raggiungimento di un cessate il fuoco e alla fine della pace, «non importa quanto siano difficili i negoziati e le differenze».

Secondo il ministro cinese, il conflitto finirà alla fine e l'importante sarà preservare la sicurezza sostenibile in Europa, che richiederà «una struttura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile» costruita attraverso «un dialogo equo».

La Cina, ha detto, è pronta a continuare a svolgere un ruolo costruttivo «a modo suo», dalla sua presa di posizione «obiettiva e imparziale».

Wang ha inoltre apprezzato gli sforzi delle autorità ucraine nell'evacuazione dei cittadini cinesi e ha confidato che sarebbero state adottate misure efficaci per garantire la sicurezza dei suoi cittadini che rimangono nel paese.

La scorsa settimana, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov era in Cina per partecipare a una riunione speciale sull'Afghanistan, ma ai margini ha incontrato Wang ed entrambi hanno chiarito che né la guerra né le sanzioni cambieranno il «partenariato strategico» tra i loro paesi.

(Con informazioni fornite da EFE)

CONTINUA A LEGGERE: