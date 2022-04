Liga MX: quanti giocatori sudamericani parteciperanno alle qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar

La Confederazione calcistica sudamericana (Conmebol) è il luogo in cui il talento dei calciatori messicani è più richiesto, per le qualificazioni che lasciano il posto ai Mondiali del 2022 in Qatar. Venticinque giocatori della Liga MX lasceranno le loro squadre per un po', per rappresentare la loro nazionale.

La squadra dell'allenatore argentino Tata Martino, è composta da 28 giocatori, di cui 22 messicani, che giocheranno le partite a eliminazione diretta dove affronteranno Panama, Costa Rica e Giamaica. Tuttavia, il calcio messicano ha un talento oltre a quelli chiamati a rappresentare la squadra nazionale messicana.

Nel calcio messicano, le squadre di Ecuador, Colombia, Cile, Paraguay, Uruguay, Perù e Venezuela erano interessate a giocatori di cui predominano le Cement Machine con nove giocatori, seguite da Monterrey e Aguilas del América con 6 giocatori che hanno ricevuto la chiamata. Sia nella squadra nazionale tricolore, sia nelle altre squadre che hanno guardato i giocatori della Liga MX, la maggior parte di coloro che facevano parte delle loro chiamate provenivano dal Squadra Cruz Azul.

El entrenador de Cruz Azul Juan Reynoso en Conferencia de prensa afirmó que se complica en los eventos nacionales, el que varios de sus jugadores de la máquina hayan sido convocados para las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: EFE/Carlos Ramírez) EFE

L'allenatore peruviano Juan Reynoso, in una conferenza stampa, ha detto che è difficile per i suoi giocatori uscire, perché per le partite a livello nazionale esauriscono parte degli elementi forti: «Da un lato è una soddisfazione perché penso che abbiamo recuperato nomi che stanno andando al nazionale, è un complimento, ma se ci mettiamo nella trincea di Cruz Azul è un mal di testa».

Le uniche quattro squadre della Liga MX che non sono state convocate per gli ottavi che si giocheranno a settembre sono di Juarez, San Luis, Querétaro e Necaxa.

L'attuale campione della Liga MX, è in cima alla lista con 9 giocatori convocati, per giocare nella nazionale dell'Ecuador: Bryan Angulo, Yoshimar Yotún per il Perù, Romulo Otero è stato convocato per la nazionale venezuelana e Jonathan Rodríguez convocato dall'Uruguay. Per il roster della nazionale messicana, cinque giocatori celesti: Julio César Domínguez, Luis Romo, medaglia olimpica e Roberto Alvarado, Santiago Giménez e Orbelín Pineda.

Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado y Jonathan Rodríguez son los jugadores del Cruz Azul que fueron convocados por Tata Martino, para las eliminatorias a Qatar 2022. (Foto: Reuters)

La squadra nazionale colombiana ha mostrato interesse per Oscar Murillo e Yairo Moreno del Pachuca, Roger Martínez de las Águilas, Camilo Vargas di Atlas, William Tesillo giocatore per Leon e Stefan Medina di Monterrey. Per la rappresentanza del Cile: da Mazatlan Nicolás Díaz, Diego Valdes del Santos, Jean Meneses giocatore per Leon, Claudio Baeza che gioca per Toluca e Sebastián Vegas da Monterrey.

Per giocare per l'Ecuador: Washington Corozo che gioca come ala sinistra di Pumas, della macchina celeste Bryan Angulo, Angel Mena del León, Felix Torres che è un giocatore per Santos e Michael Estrada del Toluca. Nella nazionale paraguaiana, Antony Silva di Puebla, Braian Samudio che è un attaccante per Toluca, Richard Sánchez dall'America, il calciatore paraguaiano Carlos González che gioca come attaccante per Tigres, è stato convocato nella squadra nazionale paraguaiana.

In Perù, hanno chiamato Anderson Santamaría, difensore centrale nell'Atlante, e Yoshimar Yotún, il giocatore peruviano che è il centrocampista centrale di Cruz Azul. L'Uruguay ha chiamato Fernando Gorriarán Fontes, il centrocampista del Santos Laguna Jonathan Rodriguez, che è un attaccante per Azul. Infine, il Venezuela ha chiamato Romulo Otero, centrocampista d'attacco della Celeste Machine.





CONTINUA A LEGGERE: