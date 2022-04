L'Australia vieterà l'esportazione di beni di lusso in Russia

Australian Foreign Minister Marise Payne speaks at a press conference after a meeting of the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) foreign ministers in Melbourne, Australia, February 12, 2022. REUTERS/Sandra Sanders

Il governo australiano ha annunciato martedì che l'esportazione di beni di lusso in Russia sarà vietata nell'ambito dell'estensione delle sanzioni rivolte a Mosca per la sua invasione dell'Ucraina.

Il ministro degli Esteri australiano Marise Payne ha evidenziato in un comunicato che si tratta di sanzioni - tra cui vino e parti per veicoli di lusso - che prendono di mira il presidente russo Vladimir Putin e «i suoi ricchi facilitatori», aggiungendo che non sono rivolte ai «normali consumatori russi».

«Questo divieto segue le nostre sanzioni finanziarie mirate contro il presidente Putin, membri del suo governo, oligarchi russi, propagandisti e agenti di disinformazione, nonché alti comandanti militari russi», ha detto.

Infine, ha stabilito che il governo australiano «ribadisce il suo incrollabile sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché al popolo ucraino».

Da parte sua, lo Stato tedesco assumerà il controllo temporaneo della filiale del colosso russo Gazprom a causa della sua «importanza per l'approvvigionamento» di energia, ha annunciato il ministro dell'Economia, Robert Habeck.

L'agenzia federale che gestisce le reti energetiche diventerà fino al 30 settembre l'amministratore di Gazprom Germania, di cui Gazprom era l'unica proprietaria.

In Germania, le filiali di Gazprom gestiscono i principali impianti di stoccaggio di gas e carburante. Gazprom Germania possiede anche diverse filiali nel Regno Unito, in Svizzera e nella Repubblica Ceca.

«Il governo sta facendo ciò che è necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Germania, e questo include non esporre le infrastrutture energetiche a decisioni arbitrarie del Cremlino», ha detto Habeck in una conferenza stampa.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin via REUTERS

«I diritti di voto dei proprietari di Gazprom Germania vengono trasferiti all'agenzia di rete federale, la Bundesnetzagentur, che «può prendere tutte le decisioni necessarie per garantire l'approvvigionamento», ha detto il ministro.

Venerdì, il colosso russo ha annunciato di aver «terminato la sua partecipazione in Gazprom Germania e tutti i suoi asset il 31 marzo», senza dettagliare la nuova struttura proprietaria.

Le forze russe stanno anche preparando un «massiccio attacco» contro le truppe ucraine nella regione di Lugansk, nell'Ucraina orientale, ha detto lunedì il suo governatore, Sergii Gaiday.

«Vediamo che ci sono attrezzature provenienti da diverse direzioni, che [i russi] portano uomini, che portano carburante (...). Comprendiamo che si stanno preparando a un attacco massiccio», ha detto in un videomessaggio.

«I bombardamenti stanno diventando più intensi. Ieri sera c'è stato un tentativo di arrivare a Roubijné [vicino a Lugansk], i nostri difensori l'hanno respinto, disabilitato diversi carri armati, c'erano dozzine di cadaveri» di soldati russi, ha detto Gaiday.

«Ieri, purtroppo, nell'esplosione di una mina o di un proiettile di artiglieria, sono morti due volontari» e «una chiesa è stata bombardata» provocando due sacerdoti feriti, ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli.

Pertanto, il governatore ha chiesto agli abitanti della regione di andarsene.

«Non esitate, per favore. Oggi, un migliaio di persone sono state evacuate. Per favore non aspettate che le vostre case vengano bombardate», ha chiesto nel suo messaggio.

Le autorità ucraine hanno dichiarato sabato che le forze russe si stavano ritirando dalle aree del nord dell'Ucraina, in particolare intorno a Kiev, per schierarsi a est e sud del paese.

(Con informazioni di Europa Press)

