La SCJN mantiene in sospeso la legge sull'elettricità; voterà sulla sua costituzionalità fino a giovedì

Il Primo Ministro della Corte Suprema di Giustizia della Nazione, Arturo Zaldivar, ha chiuso martedì la sessione in cui la plenaria dibattito sulla costituzionalità delle riforme nel 2021 all'Electrical Industry Act (LIE) e ha annunciato che la votazione si svolgerà giovedì prossimo.

L'Alta Corte analizza il disegno di legge del ministro Loretta Ortiz in cui propone di respingere le tre sfide contro queste riforme legali che cercano di cambiare l'ordine di spedizione di energia elettrica dando priorità alla Federal Electricity Commission (CFE) ma non definisce una percentuale minima del suo partecipazione alla generazione in contrasto con la riforma energetica attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

Il ministro Javier Laynez Potisek si è espresso per l'incostituzionalità delle riforme approvate nel marzo 2021, mentre la maggioranza dei membri della sala ha dichiarato di discostarsi da alcuni aspetti centrali del progetto di Loretta Ortiz, che nella sua presentazione ha dichiarato che lo Stato messicano deve garantire il sviluppo economico e rafforzamento della sovranità elettrica e che nessun vantaggio dovrebbe essere dato alle società straniere rispetto agli interessi.

Il ministro relatore assicura che gli adattamenti all'Electricity Industry Act non violano i trattati internazionali semplicemente dando un trattamento preferenziale al CFE.

Prima della discussione in plenaria della Corte, l'amministratore delegato, Andrés Manuel López Obrador, ha affermato che i ministri della Corte dovrebbero «definire da che parte stanno».

Il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha invitato i legislatori del Partito d'azione nazionale (PAN) e del Rivoluzionario Istituzionale (PRI) a ribellarsi e votare per la riforma dell'elettricità alla Camera dei Deputati.

Durante la sua conferenza mattutina, il presidente ha assicurato di avere informazioni che indicano che alcuni parlamentari del PRI, «e in alcuni anche il PAN», non sono d'accordo con la posizione dell'opposizione che, ha detto, promuove «la protezione delle aziende private».

La riforma dell'elettricità mira a garantire che la Federal Electricity Commission (CFE) possa partecipare al 54° settore (generazione, trasmissione, distribuzione e commercializzazione), che rappresenterebbe un progresso rispetto a una delle principali promesse della campagna: la sovranità dell'elettricità. Per la sua approvazione, il federale ha bisogno di tre quarti dei voti della Casa di San Lazzaro.

D'altra parte, López Obrador è stato interrogato allo stesso modo dalle azioni del ministro Loretta Ortiz, della Corte Suprema di Giustizia della Nazione (SCJN), approvare la legge dell'industria elettrica.

«Legalità. Lascia che i ministri definiscano da che parte stanno. Ecco perché non possiamo lamentarci, stiamo vivendo momenti interessanti e momenti stellari della vita pubblica».

Vale la pena ricordare che il 1 aprile, López Obrador ha detto di non essere d'accordo con il ministro che non partecipa alla discussione sull'elettricità Legge del settore che si è tenuta al Senato.

Questo dopo che i senatori dell'opposizione PRI, PAN e PRD hanno firmato una lettera chiedendo che il ministro della SCJN si esoneri dal voto sull'azione incostituzionale contro la riforma elettrica a causa di un conflitto di interessi.

I funzionari hanno alluso alla performance di Ortiz Ahlf come deputato federale per il Partito Laburista (PT) -alleato di Morena- nella LXII Legislatura; oltre alla sua partecipazione alla discussione e all'eventuale approvazione della riforma costituzionale energetica avallata dal governo di Enrique Peña Nieto, come così come per esprimere il suo voto sulla legge sull'industria elettrica.

Questo, hanno sostenuto, potrebbe interferire con l'indipendenza, l'imparzialità e l'obiettività della Corte Suprema di Giustizia secondo i senatori dell'opposizione, anche se Loretta Ortiz è stata scelta a sorte per affrontare questa controversia nella Corte Suprema.

