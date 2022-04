La rabbia di Daiky Gamboa con La Liendra per aver rivelato che il suo camion lo ha colpito: «Parlano schifo per like»

Una nuova polemica ha come protagonista Mauricio Gómez, meglio conosciuto sui social come La Liendra, dopo aver raccontato sui social il vero motivo per cui ha recentemente venduto il suo furgone Porsche.

Secondo la testimonianza del giovane influencer, si è sbarazzato del veicolo dei suoi sogni poco dopo averlo acquistato perché aveva bisogno di saldare un debito con il suo ex manager.

Tuttavia, in quei giorni il suo amico Daiky Gamboa prese in prestito la sua auto e ci volle molto tempo per restituirla, secondo lui, perché non era riuscito a tirarla fuori da un parcheggio.

Ciò che La Liendra non si aspettava al momento di fare il rispettivo esame del furgone per consegnarlo al nuovo proprietario, era apprendere che la vera ragione di quel ritardo era perché Gamboa. ha schiantato il furgone e lo ha mandato in riparazione senza dirgli nulla.

Questa confessione non sembra essere molto buona nell'amico e collaboratore di Karol G, perché sebbene non si riferisse a Mauricio Gómez con il suo stesso nome, ore dopo pubblicò una serie di storie in cui era piuttosto arrabbiato per «persone che parlano di merda* in cambio di like».

Più tardi, il giovane ha ringraziato la sua comunità di follower per l'amore e il sostegno che gli hanno mostrato nonostante sia ora assente dai social network, dicendo che non riesce a capire «come fanno le persone per condividere tutto della loro vita».

Fu allora che inviò un altro messaggio forte che, per molti, è chiaro che è indirizzato a La Liendra

Infine, ha assicurato che i suoi errori sono il prodotto del processo che «giorno dopo giorno» intraprende per imparare a essere una persona migliore.

«Non sai quanto sbaglio ogni giorno perché non condividi con me, ma se chiedi a qualcuno direi molto, anche se potrei anche assicurarti che in questo cuore c'è solo spazio per amare e sognare», ha concluso.