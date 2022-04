La magistratura ammette la procedura habeas corpus presentata dal Mediatore contro l'immobilizzazione obbligatoria

La sesta Corte Costituzionale della Corte Superiore di Giustizia di Lima ha ammesso di aver esaminato l'azione habeas corpus presentata dal Difensore civico, Walter Gutiérrez con l'obiettivo di abrogare il decreto supremo emesso da Pedro Castillo sul coprifuoco per il 5 aprile.

Secondo l'Ufficio del Mediatore, l'azione intrapresa dall'Esecutivo «è apertamente incostituzionale in quanto sproporzionata e irragionevole, perché non è stato giustificato come una tale misura a Lima e Callao contribuisca a preservare l'ordine sociale a livello nazionale».

«La restrizione involontaria della libertà individuale attraverso il tatto ha gravi ripercussioni sulla cittadinanza, poiché la sua validità non consente di prendere le precauzioni necessarie per garantire l'ordine o la tranquillità pubblica», si legge nella risoluzione.

(nota di sviluppo)