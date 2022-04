La Deutsche Bank prevede una recessione negli Stati Uniti nel 2023 dopo i rialzi della

(Bloomberg) - Gli Stati Uniti cadranno in recessione il prossimo anno quando la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse per combattere l'inflazione alta e in aumento, hanno detto martedì gli economisti della Deutsche Bank David Folkerts-Landau e Peter Hooper in un rapporto.

Entrambi gli economisti si aspettano che la Fed aumenti i tassi di 50 punti base in ciascuna delle sue prossime tre riunioni, per raggiungere un picco superiore al 3,5% entro la metà del prossimo anno. L'attuale obiettivo della Fed per il tasso sui fondi federali è compreso tra lo 0,25% e lo 0,5%, dopo che il mese scorso è salito dai livelli vicini allo zero.

Deutsche Bank è una delle prime grandi banche a prevedere una possibile recessione negli Stati Uniti. Gli economisti di Goldman Sachs Group Inc. guidati da Jan Hatzius hanno dichiarato lunedì in un rapporto che una recessione economica era «tutt'altro che inevitabile», in parte perché sia i consumatori che le imprese sono «pieni» di denaro contante.

«Il nostro appello per una recessione negli Stati Uniti il prossimo anno è attualmente molto lontano dal consenso», hanno riconosciuto Folkerts-Landau e Hooper nel loro rapporto, aggiungendo: «Speriamo che non sia così per molto tempo».

Oltre agli aumenti dei tassi della Fed, Deutsche prevede che la banca centrale americana ridurrà il suo bilancio di 8,9 trilioni di dollari di quasi 2 trilioni di dollari entro la fine del prossimo anno, l'equivalente di tre o quattro aumenti aggiuntivi di 25 punti base.

«L'economia statunitense dovrebbe subire un duro colpo dall'ulteriore inasprimento della Fed alla fine del prossimo anno e all'inizio del 2024", hanno scritto Folkerts-Landau e Hooper nel loro rapporto intitolato «Over the Brink».

La

disoccupazione negli Stati Uniti dovrebbe aumentare drasticamente al 4,9% entro il 2024. La disoccupazione a marzo è stata registrata al 3,6%.

Folkerts-Landau è il capo economista del gruppo. Hooper, ex funzionario della Fed, è il responsabile globale della ricerca economica.

Deutsche Bank prevede la recessione degli Stati Uniti nel 2023 mentre la Fed aumenta i tassi

