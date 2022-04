John Ackerman è esploso contro Ebrard per «essersi fatto dei selfie» in Qatar: «Presto uscita dal gabinetto»

Marcelo Ebrard, capo del Ministero degli Affari Esteri (SRE), ha visitato il Qatar per conoscere gli uomini d'affari e alcuni dettagli per la Coppa del mondo di calcio, nonché per stabilire relazioni diplomatiche in quel paese che ha mostrato un rapido sviluppo per alcuni decenni.

Tuttavia, quello che avrebbe potuto essere un viaggio di routine si è rivelato essere una condanna per il cancelliere, richiesta dall'analista John Ackerman, esploso contro di lui per aver abbandonato il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su uno dei più visite complicate da parte di funzionari degli Stati Uniti.

Era il 31 marzo quando l'inviato speciale per i cambiamenti climatici, John Kerry, e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, Ken Salazar, hanno partecipato al Palazzo Nazionale per avviare un dialogo sulla riforma elettrica promossa da Tabasqueño, che garantisce lo sviluppo della regione nordamericana per il benessere dei villaggi su entrambe le sponde del Rio Bravo.

Da parte sua il presidente, ha detto Ackerman, avrebbe sentito le «preoccupazioni sulla presunta natura statalista ed espropriatoria» di questa proposta legislativa da parte di grandi aziende come Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos e Ford.

«Queste aziende sono i veri proprietari del potere a Washington e vogliono che il governo messicano sia sottomesso alle sue richieste e bisogni come il suo stesso governo», ha scritto anche lo scrittore nella sua rubrica per il quotidiano La Jornada.

Ha sottolineato che se questo dovesse essere replicato negli Stati Uniti, per alti funzionari per scortare i dirigenti per presentare denunce sulla legislazione, Joe Biden sarebbe aspramente criticato, ma ha sottolineato che López Obrador è diverso e ama «rompere gli schemi», dal momento che li ha ricevuti anche al posto di invio di un sottosegretario agli affari ambientali o energici.

John Ackerman ha applaudito i buoni gesti che il presidente federale ha avuto nei confronti degli americani, perché, ha spiegato, ha promesso di non espropriarne nessuno società straniera, per rispettare i permessi l'introduzione di carburante da alcune società e di ritirare le denunce contro queste istituzioni private, nonché per revocare le chiusure dei loro terminali di carburante.

AMLO ha anche invitato gli imprenditori a investire in campi, condutture e parchi fotovoltaici, nonché in energia pulita. Inoltre, il presidente ha ratificato il suo impegno a vietare l'estrazione idraulica o il fracking, ridurre l'uso del carbone per generare energia e promuovere azioni ambientali.

Indipendentemente da questi accordi, ha detto Ackerman, il governo degli Stati Uniti ha inviato una «risposta altezzosa e orgogliosa» con istruzioni per guidare la politica del settore energetico; inoltre, ha ribadito le principali preoccupazioni del paese sulla riforma elettrica di López Obrador, come rileva il documento, temono possibili violazioni del TMEC, la presunta perdita di miliardi di dollari in investimenti e l'aumento delle emissioni inquinanti.

«Questa imperdonabile maleducazione diplomatica deve avere conseguenze immediate. La dichiarazione del governo Biden sta violando la nostra sovranità nazionale tanto quanto la recente risoluzione del Parlamento europeo e le pressioni delle aziende spagnole che hanno anche cercato di intimidire e fare pressioni sul governo di López Obrador perché ritiri la sua iniziativa di riforma dell'elettricità», ha detto.

Per questo motivo, ha raccomandato ad AMLO di rispondere a Biden «in un modo simile a come ha risposto a Bruxelles e Madrid», con una lettera per difendere la sovranità nazionale, o con la sospensione temporanea delle relazioni diplomatiche con le società statunitensi.

Infine, ha condannato che il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha preferito intraprendere una «lunga passeggiata» attraverso l'Arabia Saudita, l'India e il Qatar piuttosto che rimanere con il suo capo, con l'obiettivo di difendere la patria in questo momento cruciale per il futuro del Paese. «La sua partenza anticipata dal gabinetto sembrerebbe imminente», ha detto.

