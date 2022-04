Janet Barboza era solidale con gli agricoltori ma l'utente di Twitter ha finito per rimproverare il suo stipendio in America Today

La conduttrice di America Hoy, Janet Barboza, ha usato i suoi social network per esprimere i suoi sentimenti per la situazione che gli agricoltori affrontano nel paese, ma ha deciso di affrontarla a causa dello stipendio che riceve in televisione. Per il netizen, l'ingresso di personaggi televisivi non si adatta alla realtà dei cittadini comuni.

«Il nostro Paese è in crisi non ora, per sempre! Com'è possibile che agli agricoltori vengano pagati pochi centesimi per la loro produzione! OGGI ci sono persone che mangiano un giorno e non l'altro. L'esecutivo e il congresso in uno scontro senza fine, nessuno di loro si preoccupa del Paese», ha scritto l'ospite.

Immediatamente, un detrattore ha risposto: «Signora, lei spiega: sulla stessa linea: come è possibile fare così tanti soldi in TV con programmi così basilari che contribuiscono al paese quando le persone che lavorano la terra ricevono soli miserabili? Cordiali saluti alla tua risposta».

L'autista ha risposto : «Sembra più risentimento», senza fornire ulteriori spiegazioni. Ma questo non si è fermato qui, in quanto un altro utente gli ha chiesto di riferire prima di dare qualsiasi commento. «Il problema gestisce i fondi pubblici, il bilancio pubblico, prende decisioni esecutive. Cosa porti al Congresso? Scopri di più La questione dei prezzi delle politiche pubbliche dell'esecutivo, del Palazzo del Governo», ha scritto il netizen, che ha avuto la rapida risposta della cheerleader.

«Perché pensi di essere informato e io no?» , ha detto.

Va notato che America Today non è stato trasmesso questo martedì 5 aprile. América Hoy ha scelto di dare priorità alle trasmissioni di notizie al fine di informare meglio i cittadini sugli eventi nazionali. Nel caso di En Boca de Todos, il programma non è uscito per due giorni consecutivi.

IL MANIFESTANTE ASSICURA OGGI ALL'AMERICA CHE I RIALZI DEI PREZZI NON LA INFLUENZANO

Il 4 aprile, América Hoy ha stretto un collegamento dal vivo con i manifestanti che si sono conformati con i corrieri. Molto offuscato, uno di loro ha rilasciato dichiarazioni al giornalista del programma, dove non solo ha chiesto al presidente Pedro Castillo l'aumento dei prezzi, ma ha anche indicato che sia il giornalista che i conducenti non li influenzano perché sono molto ben pagato.

«Noi che combattiamo ogni giorno, siamo colpiti dal carburante, il paniere della prima necessità», ha detto indignato un uomo al programma televisivo América.

Tuttavia, la sua denuncia non si è fermata qui, in quanto si riferiva anche allo stipendio del giornalista che lo ha intervistato e ai conducenti di America Hoy. Con voce molto forte e visibilmente offuscata , ha detto: «Certo, non ti riguarda perché sei ben pagato, noi che combattiamo ogni giorno, ci colpisce carburante, il paniere della prima necessità. Non ti riguarda», sorprendendo l'addetto stampa che stava coprendo i dettagli a Santa Clara, sulla Central Highway.

Il giornalista non ha taciuto e ha risposto che ciò che ha detto non era corretto. «Non è abbastanza nemmeno per me, signore, non riguarda solo te», ha detto il giornalista, ma Janet Barboza, Ethel Pozo, Brunella Horna e Giselo hanno scelto di tacere .

