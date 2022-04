Il Venezuela ha registrato un'inflazione del 10,5% a marzo e ha accumulato più del 250% su base annua

Vista de una venta de alimentos en una calle de Caracas, Venezuela, en una fotografía de archivo. EFE/Rayner Peña R

Lo scorso marzo il Venezuela ha registrato un'inflazione del 10,5%, che porta il tasso di inflazione cumulativo del 17,8% per l'anno, ha riferito lunedì l'Osservatorio finanziario venezuelano (OVF), un organismo indipendente composto da esperti.

L'aumento rispetto al mese precedente è stato di 8,8 punti, poiché l'inflazione a febbraio era dell'1,7%, ha ricordato l'OVF, aggiungendo che l'inflazione su base annua ha raggiunto il 251% a marzo, superando quella del mese precedente di 5 punti, quando ha raggiunto il 246%.

Le voci che hanno registrato gli aumenti maggiori sono state le attrezzature domestiche (105,9%), i servizi (15,9%), le comunicazioni (8,7%) e il cibo (3,1%).

«L'accelerazione dell'inflazione si è verificata in un contesto in cui il tasso di cambio si è apprezzato. Infatti, mentre a febbraio il tasso di cambio del bolivar nei confronti del dollaro era di 4,63 bolivar al dollaro, a marzo ha raggiunto 4,50 bolivar al dollaro, denotando un calo del 2,8 per cento», ha detto.

Ha anche indicato che ciò suggerisce che l'ancoraggio del tasso di cambio è «insufficiente» per ridurre permanentemente l'inflazione.

«Tra i fattori che hanno influenzato l'aumento dei prezzi c'è stato l'annuncio e la successiva applicazione della Tax on Large Financial Transactions (IGTF), che ovviamente ha creato un effetto di aumento delle aspettative sul livello dei prezzi», ha spiegato.

Ecco perché, ha proseguito, questa «ricrescita» del tasso di inflazione era «del tutto prevista», a maggior ragione quando ci sono stati «seri problemi» per l'applicazione e l'attuazione della tassa, che impone i pagamenti in valuta estera o in qualsiasi valuta estera effettuata nel Paese.

«Pertanto, l'aumento salariale recentemente decretato si è già deteriorato a causa del suddetto aumento dei prezzi. Così, il paniere alimentare è balzato dai 353 dollari di febbraio ai 370 dollari di marzo, quasi dieci volte il salario minimo», ha detto.

Lo scorso dicembre, la Banca Centrale del Venezuela (BCV) ha posto fine all'iperinflazione nel paese registrando 12 mesi con un tasso inferiore al 50%.

