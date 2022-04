Il sol peruviano guida le sconfitte delle proteste regionali:

(Bloomberg) Il sole peruviano ha iniziato la sessione di martedì più in basso dopo che il governo ha dichiarato il coprifuoco nella capitale, Lima, a seguito di un'ondata di proteste. Anche i pesos cileni e colombiani erano in calo mentre gli investitori hanno tagliato le posizioni rialziste in Sud America.

Il sole si è indebolito dell'1,1% a 3,6850 per dollaro. La valuta ha raggiunto il massimo da inizio anno di 3.6140 suole rispetto al dollaro lunedì prima di ridurre i profitti con l'escalation delle proteste e il governo ha schierato l'esercito dopo che i conducenti di autobus hanno bloccato le strade.

L'area che il sole ha recentemente attraversato vicino a 3.6680 rispetto al dollaro potrebbe servire da resistenza del dollaro se la valuta aumenta le perdite.

Il sol peruviano ha la terza migliore performance tra le principali valute quest'anno, con un aumento di circa il 9%, aprendo spazio ai trader per realizzare profitti.

Il governo ha annunciato lunedì che ridurrà la tassa sul consumo di carburante del 90% e proporrà un disegno di legge per esentare dall'imposta sulle vendite gli alimenti di base come pollo, uova, farina e noodles. Ha inoltre approvato con decreto un aumento del 10 per cento del salario minimo.

Il peso cileno è sceso dello 0,6%, mentre il peso colombiano si è indebolito dello 0,5%. I trader sembrano trarre profitti dalle quattro principali valute del Sud America, che sono tra le prime cinque valute nel 2022 dopo che gli aumenti dei tassi hanno attirato quantità significative di capitale straniero.

Il ministro delle finanze cileno Mario Marcel parla a una commissione del Senato della situazione economica del paese; la banca centrale è passata a una posizione più moderata il mese scorso, mentre le pressioni inflazionistiche non mostrano ancora segni di allentamento.

Gli operatori colombiani guarderanno i nuovi dati sull'inflazione martedì alle 20:00. L'IPC dovrebbe accelerare all'8,48% su base annua dall'8,01% precedente.

Anche la banca centrale colombiana ha recentemente assunto una posizione più moderata e un IPC più alto del previsto potrebbe portare i trader a spingere la parte superiore della curva verso l'alto poiché il Banco de la República farà fatica a controllare l'inflazione se insiste ora su un approccio meno aggressivo.

Il ministro delle finanze José Manuel Restrepo ha affermato che la banca centrale deve essere «tremendamente prudente» per prevenire la distruzione di posti di lavoro con l'aumento dei tassi di interesse.

(Alcune informazioni provengono da trader FX che hanno familiarità con le transazioni che hanno chiesto di non essere identificati perché non sono autorizzati a parlare pubblicamente.)

Nota originale:

CORRETTO: Il Sol del Perù guida le perdite sui disordini sociali: Inside Andes

Davison Santana è uno stratega FX che scrive per Bloomberg. Le osservazioni che fa sono sue e non intendono essere consigli di investimento.

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.