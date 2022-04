Il ministro della Difesa ha ridotto al minimo le morti nello sciopero dei trasporti: «Non c'è stato nient'altro»

Il ministro della Difesa riduce al minimo i decessi dovuti all'arresto dei vettori. VIDEO: Canale N

Questo pomeriggio, il ministro della Difesa, José Luis Gavidia, era presente al chilometro 13 dell'autostrada centrale per dialogo con i manifestanti che hanno bloccato questa importante rotta, nel contesto dello sciopero dei trasporti.

A un certo punto, il capo del Mindef è stato intercettato dalla stampa e ha negato che ci siano stati ritardi da parte dell'Esecutivo a partecipare alle proteste. È stato consultato anche dai morti che sono il numero quattro dall'inizio dell'arresto a livello nazionale.

Alla domanda su una persona che ha ricevuto un pallettino nell'occhio, Gavidia ha risposto: «Non ne sono a conoscenza, non l'ho visto, l'hai visto?» . Ha subito chiesto aiuto alla stampa per superare questa crisi.

Il ministro Gavidia ha riferito che questo pomeriggio il traffico è stato normalizzato lungo l'autostrada centrale, all'altezza di Huaycán, dopo aver eliminato i picchetti che si sono formati durante la mattinata.

«La Central Highway è liberata, anche a Manchay. Abbiamo parlato con la popolazione, hanno capito che non è il modo di protestare, interrompere il traffico è violare i diritti degli altri cittadini», ha detto alla stampa.

Secondo lui, i cittadini si stanno già trasferendo pacificamente nelle loro case. «È comprensibile che affermino, c'è una richiesta equa che dobbiamo affrontare», ha detto.

Ha anche detto che ci sono problemi che il governo sta già risolvendo e la popolazione «deve avere fede» che altre questioni saranno risolte, come i pedaggi e l'esonero di IGV per i prodotti dal paniere familiare.

«Stiamo facendo ogni sforzo per affrontare questa crisi, che è in tutto il mondo. Non aggraviamo la crisi economica con una crisi politica, la crisi politica non aiuta a risolvere i problemi», ha sottolineato.

NELL'AMBITO DELLA LEGGE

Il ministro della giustizia e dei diritti umani, Felix Chero Medina, ha affermato che la protesta sociale è un diritto costituzionale, ma deve essere fatta all'interno della legge e in modo pacifico.

Attraverso i suoi social network, ha affermato che, seguendo le giuste richieste di un settore della popolazione, non possono essere consentiti atti criminali.

«Seguendo le giuste richieste di un settore della popolazione, non si possono permettere atti criminali. La protesta sociale è un diritto costituzionale, ma deve essere fatta all'interno della legge», ha detto in un messaggio su Twitter.

«La Polizia Nazionale e la Procura devono effettivamente svolgere il loro ruolo di fronte a questi atti», ha aggiunto.

