Il film colombiano «Amparo» ha già una data di uscita nei cinema dopo il suo periodo di successo alla Ficci e Cannes

L'Europa ha già apprezzato il film 'Amparo' e ora è il momento per la Colombia, quel successo ottenuto in paesi come Francia e Spagna, per finire di catapultare il film nei cinema nazionali, poiché la data di uscita è già stata fissata su tutto il territorio.

Questo film racconta il dramma di una madre quando si rende conto che suo figlio è stato reclutato obbligatoriamente nell'esercito, una costante con migliaia di giovani alla fine degli anni '90 in città come Medellín data l'intensità della guerra; ma il caso di Amparo ha un'ulteriore mitigazione, ovvero che Elias era assegnato a servire in un battaglione situato in una zona di conflitto.

La storia, con l'attrice Sandra Melissa Torres, uscirà nelle sale del paese dal 28 aprile dopo una visita di successo al Festival di Cannes (Francia) e al Festival di San Sebastian, che si è svolto dal 17 al 25 settembre 2021.

È stato persino proiettato all'ultima edizione del Cartagena International Film Festival, -Ficci-, essendo la prima volta che è stato trasmesso nel paese. Lì è stato accolto molto bene dalla critica, così come da altri titoli come «El Beat» (che mette in evidenza la vita e le gesta di Benkos Biohó) e «Il silenzio dei semi» (prodotto a La Guajira).

Amparo, il film che ha fatto un passo forte alla Semaine de la Critique di Cannes

Questo film, il primo diretto da Simón Mesa Soto, è stato uno dei film più importanti nelle opere prime internazionali; anche, il regista Paisa ha indicato nel giugno dello scorso anno che la partecipazione del suo lavoro è stata una ricompensa dopo cinque anni di lavoro su di esso. «È stato un processo ampio, di grande felicità, ma anche di duro lavoro, errori e sacrifici che ti stanno costruendo come regista e come essere umano», ha detto. In quella Settimana della Critica, vale la pena ricordare, Sandra Torres ha vinto il premio per la migliore attrice.

Vale la pena ricordare che il cast di 'Amparo' è composto da Diego Alejandro Tobón (Elias), Luciana Gallego (Karen), John Jairo Montoya (Victor) e Adriana Vergara (Lucia), che ricreano anche la lotta della madre che va in ogni occasione possibile per riavere suo figlio vivo.

Ecco perché contatta un uomo sul mercato nero che può «fornirgli» un taccuino militare per il giovane. Tutto questo accade nel corso di una giornata, tempo che Amparo ha contro di lui per impedire che Elia venga portato in una «zona rossa». Lì, la madre mostra - così come lo spettatore - diversi problemi che circondano l'esercito, come la corruzione e gli interessi nascosti che vengono gestiti attorno al reclutamento di adolescenti.

Infine, 'Amparo', oltre alla sua partecipazione a Ficci, Cannes e San Sebastián, è stato premiato a livello internazionale, come il Prix Fondation Louis Roederer della Révélation de la Semaine de la Critique del festival francese; il Premio della Giuria Internazionale della Critica al Lima Film Festival; il Miglior Premio Attrice al Concorso Iberoamericano del Punta del Este International Film Festival e il Silver Hugo del New Directors Competition del Chicago International Film Festival.

