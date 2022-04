Il commento acido con cui Chumel Torres ha confrontato la revoca del mandato di AMLO con quelle del Venezuela

Pochi giorni dopo la revoca del mandato in Messico, solleva ancora molti dubbi, principalmente tra i personaggi che non sono favorevoli alla Quarta Trasformazione (Q4) e il presidente Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO).

Ci sono stati diversi modi in cui questi giornalisti, politici, analisti e cittadini, di solito dei social network, cercano di boicottare questa popolare consultazione. Dalle cifre contrarie alla presunta violazione della Costituzione a causa delle irregolarità verificatesi nelle ultime settimane.

Tra tutte le voci contrarie c'è quella dello youtuber Chumel Torres, che ha dimostrato di essere un forte critico dell'attuale governo, dal momento che praticamente fa un commento o una battuta su López Obrador o qualcuno del suo gabinetto ogni giorno.

Sulla revoca del mandato, ha anche espresso la sua opinione, e in questa occasione ha assicurato che Tabasqueño sta «imparando dai migliori» perché anche Hugo Chávez e Nicolás Maduro, nel loro nativo Venezuela, hanno chiesto che questa figura fosse inclusa nelle rispettive costituzioni.

(Foto: Twitter)

Il Chihuahuan ha condiviso un video TikTok in cui, in primo luogo, il defunto ex presidente del paese sudamericano viene visto spingere per il referendum di richiamo, con parole molto simili a quelle usate da López Obrador quando parla di questo processo democratico che si svolgerà il 10 aprile.

Più tardi, Maduro appare esortando la popolazione ad uscire e raccogliere firme in modo che, nel mezzo del suo mandato e come dettato dalla più alta legge del Venezuela, il presidente, se è la decisione del popolo, lascia il suo incarico.

Gli utenti di questo social network hanno commentato che questa stessa risorsa è stata promossa dall'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, che è stato anche criticato perché, come hanno sottolineato i netizen, gli organi elettorali di quei paesi erano sotto il controllo del governo, una situazione molto diversa da quella esperienza in Messico con l'Istituto Nazionale Elettorale (INE).

Allo stesso modo, una donna che si è identificata come venezuelana ha spiegato che Chávez ha usato questa cifra, ma solo per espellere dalla Pubblica Amministrazione coloro che hanno votato contro di lei, poiché presumibilmente avendo il controllo delle autorità elettorali, poteva sempre farlo.

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

Nonostante tutte le irregolarità constatate, il presunto rapporto con il Venezuela e altri paesi classificati come «comunisti» o «socialisti» dall'opposizione, la revoca del mandato in Messico è ed è pienamente sostenuta dagli organi elettorali.

Secondo il National Electoral Institute (INE), la revoca del mandato è uno strumento di partecipazione dei cittadini «per determinare la conclusione anticipata nell'esecuzione della persona che detiene la presidenza della Repubblica, sulla base della perdita di fiducia», questo meccanismo sarà implementato per la prima volta per garantire il diritto politico di cittadinanza attraverso il voto universale, diretto, segreto e libero.

Le schede per effettuare la revoca del mandato conterranno domande che indicano quanto segue: Sei d'accordo che Andrés Manuel López Obrador, Presidente degli Stati Uniti messicani, se il suo mandato dovesse essere revocato a causa di perdita di fiducia o rimanere nella Presidenza del Repubblica fino alla fine del suo mandato?

Qualsiasi persona iscritta nelle liste elettorali può partecipare a questo esercizio democratico, che, per motivi di budget, avrà meno caselle, di cui la loro posizione può essere consultata attraverso la pagina Trova la tua casella https://ubicatucasilla.ine.mx/, in che devi inserire nella sezione e nell'entità di residenza in base alle credenziali dell'elettore.

CONTINUA A LEGGERE