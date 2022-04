Il Canada ha imposto nuove sanzioni contro nove cittadini russi e altri nove bielorussi per l'invasione dell'Ucraina

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

Le autorità canadesi hanno deciso di imporre nuove sanzioni contro nove cittadini russi e altri nove bielorussi per aver «violato» la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina, ha dichiarato il ministro degli Esteri Melanie Joly.

«Ciò che il mondo ha visto questo fine settimana a Bucha è abominevole. Il Canada non starà a guardare mentre continua l'insensata uccisione di civili innocenti da parte delle forze russe in Ucraina», ha difeso Canberra in una nota.

In questo modo, Joly ha sottolineato che «questi stretti collaboratori» sono «complici» nei «terribili» eventi che «si svolgono davanti ai nostri occhi». «Non smetteremo di fare pressione sul regime russo finché le sue truppe non avranno lasciato il suolo ucraino», ha aggiunto.

Secondo la dichiarazione del governo canadese, il paese ha sanzionato più di 700 individui ed entità dall'inizio dell'invasione del paese. Le ultime sanzioni del Canada imporranno il congelamento dei beni e i divieti alle persone in quella lista.

Destrozos en Ucrania por la invasión rusa Franco Fafasuli

Inoltre, il governo australiano ha annunciato martedì che l'esportazione di beni di lusso in Russia sarà vietata nell'ambito dell'estensione delle sanzioni rivolte a Mosca per la sua invasione dell'Ucraina.

Il ministro degli Esteri australiano Marise Payne ha evidenziato in un comunicato che si tratta di sanzioni - tra cui vino e parti per veicoli di lusso - che prendono di mira il presidente russo Vladimir Putin e «i suoi ricchi facilitatori», aggiungendo che non sono rivolte ai «normali consumatori russi».

«Questo divieto segue le nostre sanzioni finanziarie mirate contro il presidente Putin, membri del suo governo, oligarchi russi, propagandisti e agenti di disinformazione, nonché alti comandanti militari russi», ha detto.

Infine, ha stabilito che il governo australiano «ribadisce il suo incrollabile sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché al popolo ucraino».

(Con informazioni di Europa Press)

