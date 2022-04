Il 96,8% della popolazione di Bogotà ha già completato il programma di vaccinazione contro il covid-19

Fotografía de archivo de una enfermera mientras prepara una dosis de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega





Il Ministero della Salute ha indicato che, al 3 aprile 2022, sono state applicate in totale 15.770.894 dosi di vaccini contro COVID-19, come riportato nell'ultimo rapporto del 'Vaccinometro' del Ministero della Salute, pubblicato sul sito SaluData.

Queste dosi somministrate alla popolazione di Bogotà significano che il 96,8% della popolazione di Bogotà ha già il programma vaccinale completo contro il virus (due dosi), mentre in termini di vaccinazione di ragazzi e ragazze tra i 3 e gli 11 anni, è stato riferito che il 73,4% di questa popolazione ha già il primo dose.

Va notato che, per incoraggiare la vaccinazione, il Segretariato per questo martedì ha consentito ai punti di vaccinazione di completare o ricevere la dose di vaccino di richiamo contro COVID-19. «Ricorda l'importanza di rispettare i protocolli di biosicurezza come: indossare maschere in spazi chiusi, igiene delle mani e garantire il distanziamento fisico per prevenire le infezioni», ha insistito l'entità.

Ci sono circa 30 enormi punti di accesso per i cittadini che, indipendentemente dal regime sanitario che hanno, possono accedere gratuitamente all'applicazione dei vaccini Moderna, Pfizer, Sinovac e AstraZeneca.

Dopo l'arrivo della variante omicron del covid-19 a Bogotà, le infezioni sono diminuite nelle ultime settimane, ad esempio, entro lunedì 4 aprile, 307 nuove infezioni sono state confermate in tutto il Paese e 10 decessi.

«Bogotá ha attualmente 1.497 casi attivi di COVID-19. Condividiamo il rapporto più recente con il contagio per località e dati più interessanti. #SaluDataTeTieneElDato Lì trovi le informazioni ufficiali sul coronavirus in città «, ha affermato il Ministero della Salute.

Inoltre, secondo SaluData, le località Suba 269mila, Kennedy 216mila, Engativa 195mila e Usaquén con 144mila, sono quelle con il maggior numero di contagi.

Inoltre, nonostante i casi siano diminuiti notevolmente, la Segreteria ha istituito stazioni mobili in tutta la città per garantire il tracciamento dei casi di Covid-19, questo al fine di dare accesso ai test PCR gratuiti.

Ci sono 24 stand abilitati in 18 sedi, che saranno aperte dalle 8:00 alle 17:00 fino ad esaurimento scorte. Va notato che le parti interessate devono presentare un documento di identità e fornire dati identificativi di base. A sua volta, l'EPS ha anche altre posizioni disponibili per i suoi affiliati che richiedono una pianificazione.

È interessante notare che a livello nazionale il paese ha mostrato stabilità in termini di casi di covid-19. La direttrice dell'epidemiologia e della demografia, Claudia Cuéllar, ha fornito raccomandazioni generali durante il posto di comando unificato 126.

«Mantenere le apparecchiature di sorveglianza, rintracciamento o collaudo negli orari indicati; effettuare rapidamente il contenimento» è stato il punto principale sollevato dal funzionario, con particolare enfasi sulla popolazione con fattori di rischio, e ha esortato ad applicare i test in conformità con la prioritizzazione stabilita nelle linee guida.

Ha aggiunto che «siamo in una situazione molto stabile, ma non possiamo dire che non avverrà una ricrescita o che non avremo improvvisamente l'ingresso di alcuni dei sublinati, quindi dobbiamo continuare a portare avanti l'intero piano vaccinale».

Allo stesso modo, ha rilevato l'importanza di rafforzare le azioni intraprese a livello settoriale e intersettoriale, che consentiranno un maggiore impatto positivo sulla salute e sul benessere delle persone che vivono in Colombia.

Cuéllar ha ribadito la necessità di mantenere le misure di biosicurezza e la vaccinazione di richiamo nelle persone di età pari o superiore a 60 anni, che, nonostante le basse cifre di mortalità, rimangono la fascia di età che più compone questi tassi.