I migliori meme che la caduta di Alfredo Adame ha lasciato nella sua nuova lotta

Alfredo Adame è stato un argomento di tendenza su Twitter poiché ha partecipato a una rissa, ma ancora una volta il risultato non lo ha favorito. Ciò è avvenuto durante la conferenza stampa in cui l'avvocato di Carlos Trejo, con il quale l'attore ha avuto scontri dal passato, lo interruppe e questo fece sì che Adame rispondesse con violenza.

Le provocazioni sono arrivate perché l'attore ha cercato di applicare la sua famosa tecnica del «calcio in bicicletta», che ha fatto sì che i netizen facevano piovere meme sui social reti come Twitter oltre a mostrare la sua posizione su quanto accaduto.

Quando voleva usare la famosa tecnica per prenderlo a calci, cadde, il che fece sì che molte persone lo paragonassero a una tartaruga girata nel suo guscio e questo causò varie prese in giro. Oltre a chiedere quante altre volte avrebbero dovuto vedere Adame cadere per affermare di non avere alcuna conoscenza del karate.

Gli utenti hanno affermato che Adame cade in tutti i suoi combattimenti mentre fa il calcio in bicicletta, il che dimostra che non è una buona tecnica.

Il motivo della lotta è stato che ha assicurato ai media che la famosa lotta contro Trejo non ha avuto luogo a causa delle sue richieste.

L'avvocato di Carlos Trejo si è lamentato con l'attore perché non ha partecipato alla lotta che avevano concordato, il che ha causato l'arrabbiamento e l'arresto dell'attore dalla sedia per andare dritto a colpirlo. E il fatto è che la lotta che molti si aspettavano non è mai arrivata ed entrambe le parti coinvolte si sono incolpate a vicenda; Carlos ha detto che l'attore non ha rimosso le restrizioni legali che aveva nei suoi confronti.

Anche se hanno cercato di fermarlo, Adame è andato dritto dall'avvocato e ha iniziato a tirare pugni, tuttavia è inciampato su una sedia e cadde sulla schiena mentre faceva movimenti con le gambe. Il video termina a 1 minuto e 19 secondi con Adame che si ferma e il personale di sicurezza porta Montalvo fuori di scena.

«Non importa la situazione, la forma, il numero di persone, com'è la lotta, Alfredo Adame finisce sempre sdraiato sul pavimento a calci la sua bicicletta. È tutto ciò di cui avevamo bisogno oggi per ridere, grazie», ha commentato un utente di Twitter.

«Ho già capito il modo di combattere di Adame così come ci sono stili di Kung Fu (come lo stile della gru, della tigre ecc.). Alfredo Adame usa lo stile del verme, striscia e i nemici lo mettono fuori combattimento per poi finire con la sua famosa bicicletta», ha detto un altro utente.

È importante ricordare che Adame aveva dichiarato in precedenti interviste di avere conoscenza del karate e persino di essere cintura nera. «Nelle Mix Marcials Arts c'è un calcio chiamato bicicletta, quando un contendente cade si inizia a calciare una bicicletta», ha detto l'ex pilota.

Prima di questo scalpore sui social network, è stato coinvolto in una rissa di strada che allo stesso modo è diventata virale sui social network, da quando è stato lasciato sul pavimento, che sollevò commenti e dubbi sulla sua presunta conoscenza delle arti marziali.

Diversi utenti del social network Twitter hanno affermato che vedere l"attore in un argomento di tendenza ha reso la loro giornata divertente perché hanno trovato divertente vedere come è caduto di nuovo con il suo famoso calcio in bicicletta.

Chumel Torres è stato uno di quelli che ne hanno parlato: «Guardalo dal lato gentile: questa volta non era una ragazza che si mordeva il sedere. E' stato picchiato da 4 sedie», ha postato in un tweet.

