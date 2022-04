I cileni voteranno per approvare o respingere la nuova costituzione il 4 settembre

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

I cileni voteranno in un referendum obbligatorio il 4 settembre per approvare o respingere una nuova costituzione per sostituire quella emanata nel 1980 dal regime del dittatore Augusto Pinochet, ha detto il governo martedì.

Il paese, che ha eletto un presidente di sinistra a dicembre dopo una gara elettorale polarizzata, sta attraversando un profondo cambiamento dopo una rivolta sociale contro la disuguaglianza nel 2019 che ha lasciato decine di morti, scuotendo l'economia e la classe politica.

Queste proteste sono state sostenute dall'ex leader studentesco Gabriel Boric, presidente eletto su un candidato di estrema destra con la promessa di installare uno «stato sociale».

Ha anche promesso di annullare il modello economico neoliberale costituzionalmente protetto del Cile, che è attribuito alla relativa ricchezza del paese ma incolpato per la sua profonda disuguaglianza sociale.

Le proteste del 2019 hanno portato a un referendum nel 2020 in cui i cileni hanno votato in modo schiacciante per cambiare la costituzione. Ciò ha portato alle elezioni nel maggio 2021 per 155 membri della Convenzione costituente incaricati di redigere una nuova legge fondante per il paese sudamericano.

L'organo eletto, per lo più di sinistra, ha iniziato a lavorare sul testo nel luglio dello scorso anno.

Martedì, il governo Boric ha dichiarato che i cileni voteranno sulla nuova costituzione il 4 settembre. La data è simbolica in Cile: è stata la tradizionale data delle elezioni presidenziali fino al colpo di Stato che ha rovesciato il leader socialista Salvador Allende nel 1973 e ha introdotto quasi due decenni di dittatura.

Circa 15 milioni di elettori aventi diritto avranno due mesi per soppesare il testo proposto prima di lasciare il segno a settembre, ha detto il governo.

Tuttavia, un sondaggio privato ha rivelato lunedì che il rifiuto della nuova Costituzione proposta in fase di stesura in Cile è aumentato al 46% e ha superato per la prima volta l'intenzione di approvare il testo tra le recenti controversie sulle regole che conterrà.

Il sondaggio Plaza Pública della società Cadem ha affermato che la disapprovazione per le questioni discusse finora è cresciuta di 10 punti rispetto alla misurazione precedente, mentre il «I approvo» si è attestato al 40%.

Le controversie sul diritto alla proprietà, la rimozione del Senato e il destino del risparmio nei fondi pensione privati hanno scosso l'opinione pubblica.

«Per quanto riguarda le questioni discusse nella convenzione, il 50% preferisce che ci siano una Camera dei Deputati e un Senato, il 72% ritiene che la società sia multiculturale e non plurinazionale, il 73% favorisce la libertà di scelta nelle pensioni attraverso un sistema misto e il 75% preferisce che i contributi continuino ad essere un risparmio per i lavoratori », ha osservato l'azienda.

La sfiducia nel corpo è salita di sette punti al 55%, il livello più alto dal novembre 2021, ha detto Cadem. Nel frattempo, la percezione che stia raggiungendo gli accordi necessari per redigere il nuovo testo è scesa di 10 punti al 42 per cento.

Il sondaggio ha anche mostrato che l'approvazione del presidente Gabriel Boric è scesa di cinque punti al 45%, mentre la disapprovazione è salita al 35%, accumulando un aumento di 15 punti in due settimane.

