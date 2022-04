«Gotham»: l'origine dei personaggi di Batman in un must-have vision police per i fan

«Gotham», la serie che termina il completamento del quadro della famiglia Batman. Analisi di Santiago Garcia.

Quando Christopher Nolan ha completato la sua trilogia di Batman, i fan del personaggio sapevano che era stato raggiunto un punto molto alto nella storia del personaggio e che non sarebbe stato facile ripetere il successo e la qualità in un nuovo film. Né sarebbe facile raccontare l'origine del personaggio. Fu allora che una serie fece una scommessa più audace: quella di raccontare l'origine di tutti i personaggi di Gotham City. La serie si chiamava Gotham, può essere vista su Netflix, e per cinque stagioni e un totale di cento episodi ha dato ai fan della DC Comics l'opportunità di godersi storie prolisse da tutta l'immaginazione di Batman.

Il protagonista di Gotham è James Gordon (Ben McKenzie), un nuovo poliziotto che entra a far parte del dipartimento di polizia di Gotham City. Viene assegnato come socio a Harvey Bullock (Donal Logue). Gordon e Bullock hanno due punti di vista opposti: mentre il rookie si gestisce con codici rigidi, il veterano ha uno sguardo disincantato e meno severo sul suo lavoro. Il primo caso che devono affrontare è l'omicidio di Thomas e Martha Wayne, una coppia sposata di milionari uccisi in un vicolo davanti agli occhi del figlio, Bruce Wayne (David Mazouz). Gordon incontra il ragazzo Bruce e il suo maggiordomo, Alfred Pennyworth (Sean Pertwee), e promette che troverà i responsabili del crimine.

Gotham City è un covo di corruzione e le guerre tra gangster stanno iniziando ad avere nuovi protagonisti. La serie inizia più come un poliziotto che come una storia di supereroi. C'è una certa ambiguità nell'ambientazione e nella tecnologia, che rende impreciso il tempo in cui si svolge. Penguin, Riddle, Catwoman, iniziano tutti come personaggi plausibili, dal mondo reale, e a poco a poco si trasformano nel mondo dei fumetti. Sebbene non abbiano usato il nome Joker/Joker in quanto lo consideravano più prezioso per i film, uno dei personaggi che appare più avanti nella trama, Jerome Valeska (Cameron Monaghan), è un chiaro riferimento a lui.

Gotham non è una serie di effetti speciali e il fantastico elemento scivola gradualmente nella storia e aumenta con il passare delle stagioni. La sua storia centrale è quella di un bravo poliziotto che va sempre più in profondità nel lato oscuro. Anche la sua ragazza, Barbara Kean (Erin Richards), si sta trasformando capitolo dopo capitolo. Il ragazzo Bruce diventa un adolescente e combatte i suoi stessi fantasmi mentre il dolore e la vendetta dominano il suo cuore. Catwoman (Camren Bicondova), Penguin (Robin Lord Taylor) e Riddle (Cory Michael Smith) sono anche tre enormi personaggi la cui evoluzione è oltre i cento episodi.

Le prime due stagioni sono le più potenti, ma la quarta stagione è quella che inizia a mostrare Bruce Wayne come l'eroe che diventerà e, dopo tutto, ciò che giustifica l'esistenza di tutti gli altri. I personaggi dei cattivi crescono nel corso delle stagioni e anche le oscillazioni tra i lati dei personaggi fanno parte della grazia di Gotham. Essendo un mondo così familiare a tutti, è un vero merito far sì che una serie abbia un'identità potente. Ironia della sorte, l'universo qui descritto è più violento di quello dei film, come se fosse pronto per essere visto da un pubblico più adulto. Ha anche lo spazio per sviluppare molti cattivi, cosa che per ovvie ragioni i lungometraggi non hanno.

La quinta stagione inizia con una Gotham City divisa da territori dominati da una guerra tra bande, ma è la più breve delle cinque, quindi l'evoluzione finale dei personaggi è apprezzata per arrivare alla forma più simile a come sono popolarmente conosciuti. È un vero premio per i fan della serie e per i fan dell'universo di Batman. È un lungo prequel che porta al grande momento che tutti stanno aspettando. In questo senso Gotham non delude minimamente.

La serie gioca per rispettare molti elementi del canone originale, ma allo stesso tempo punta a creare il proprio immaginario in molti momenti. A questo punto, e come tutta la mitologia, Batman è un personaggio di cui esistono molte versioni. Mentre ogni nuovo film è un blockbuster, Gotham mostra anche che c'è abbastanza materiale per una serie come questa e molte altre. Cento episodi mostrano quanto sia inesauribile il mondo di Gotham, in questo caso centrato sulla figura di James Gordon. Batman, un personaggio che ha più di ottant'anni di storia e che mantiene intatta la sua popolarità.

CONTINUA A LEGGERE