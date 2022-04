Gli Usa si sono congratulati con Chaves per la sua vittoria in Costa Rica e si impegnano a «rafforzare i legami bilaterali»

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

Il governo degli Stati Uniti si è congratulato con Rodrigo Chaves, il presidente eletto del Costa Rica dal Social Democratic Progress Party, per la sua vittoria al secondo turno delle elezioni presidenziali, tenutesi domenica, e ha espresso la sua volontà di «rafforzare i legami bilaterali».

«Gli Stati Uniti si congratulano con Rodrigo Chaves Robles per la sua elezione a prossimo presidente del Costa Rica. Ci congratuliamo anche con i costaricani per aver partecipato e portato avanti un processo elettorale coerente con le forti tradizioni democratiche del Costa Rica «, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Così, ha sottolineato che «il Costa Rica rappresenta un faro di democrazia in America e nel mondo». «Le nostre relazioni bilaterali restano radicate in valori democratici condivisi che rafforzano la libertà, l'inclusività e il rispetto dei diritti umani», ha aggiunto, secondo un comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento di Stato.

«Speriamo di rafforzare i legami tra le nostre nazioni per promuovere i nostri interessi comuni, compresa la gestione umana della migrazione, la protezione dell'ambiente e la collaborazione con i partner democratici nella regione verso un emisfero più sicuro, più prospero e democratico», ha osservato Blinken.

Chaves Robles ha vinto le elezioni conquistando il 52,9% dei voti. Il principale rivale di Chaves, José María Figueres, del Partito di Liberazione Nazionale (PLN) ha vinto il 47,1% dei voti, con elezioni segnate da oltre il 40% di astensioni.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres REUTERS

Il presidente eletto ha quindi ribaltato i risultati del primo turno, in cui ha vinto l'ex presidente Figueres. Il secondo turno si è dovuto tenere in quanto nessuno dei candidati ha superato la soglia del 40 per cento del sostegno durante il primo turno, tenutosi a febbraio.

L'economista ed ex funzionario della Banca Mondiale Rodrigo Chaves è stato eletto questa domenica come 49esimo presidente nella storia del Costa Rica, a seguito di una campagna in cui ha promesso «cambiamento» e combattere la corruzione, e in cui è stato coinvolto nelle polemiche sui casi di molestie sessuali e presunti paralleli strutture di finanziamento.

Chaves, del giovane Partito Socialdemocratico del Progresso, ha ottenuto il 52,9% dei voti per sconfiggere l'ex presidente José María Figueres Olsen, del tradizionale Partito di Liberazione Nazionale.

Il candidato ha sorpreso lo scorso 6 febbraio al primo turno finendo al secondo posto per entrare nel secondo turno contro l'ex presidente Figueres.

Chaves, 60 anni, ha proposto di attaccare la corruzione di cui incolpa i governi precedenti, compresi quelli del partito rivale, e di attuare profonde riforme statali attraverso il referendum, qualcosa che è stato bollato dai suoi avversari come populismo.

Tra le promesse del candidato ci sono la riduzione delle procedure per gli imprenditori e la sicurezza sociale, le modifiche ai piani educativi del paese, la diminuzione delle dimensioni dello Stato e il sostegno ai settori costieri, che sono i più poveri del paese.

Il piano del governo di Chaves è impegnato in azioni economiche per ridurre le procedure e facilitare l'azione delle imprese, ridurre gli oneri sociali, richiedere risultati da parte delle istituzioni pubbliche, generare posti di lavoro e attrarre più investimenti e abbassare il costo del paniere di base attraverso decreti.

Chaves ha anche promesso di promuovere un unico sistema pensionistico, attuare la riforma fiscale approvata durante l'attuale governo, sanzioni più severe contro la corruzione e rendere più efficiente la spesa sociale.

«Non è il momento di festeggiare, ma è una sfida enorme», ha detto Chaves nel suo discorso di vittoria, dopo aver appreso dei risultati elettorali.

«Invio il mio apprezzamento a Don José María Figueres e a tutte le persone che lo hanno votato», mentre gli chiedo di lavorare insieme per rendere possibili i progetti che il suo cotendor ha definito il «miracolo costaricano», che era il suo progetto di campagna elettorale.

(Con informazioni di Europa Press)

CONTINUA A LEGGERE: