Flans e Pandora hanno parlato delle molestie contro le donne

Flans e Pandora hanno parlato delle accuse pubbliche di molestie emerse di recente nel mondo dell'arte dall'8 marzo, evidenziando il caso di Sasha Sokol, i cantanti hanno affermato che tutte le donne in Messico hanno subito molestie e non è qualcosa che accade solo tra gli artisti.

Durante una conferenza stampa che Flans e Pandora hanno tenuto sui loro prossimi concerti, sono stati interrogati sulle accuse mosse da Sasha Sokol contro Luis de Llano a causa di ciò il produttore creativo aveva un rapporto d'amore con lei quando era minorenne. Fernanda ha detto che tutti sostengono il membro di Timbiriche, ma, in generale, tutte le donne.

Inoltre, Isabel ha sottolineato che la decisione delle donne di denunciare non dovrebbe essere messa in discussione molto tempo dopo aver subito alcun tipo di violenza di genere, poiché non è qualcosa di facile parlare, come nel caso di Sasha. Ha aggiunto che, per lei, fare qualsiasi tipo di denuncia è qualcosa di «di grande valore».

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

«Poi dicono: 'E perché così tanto tempo dopo? ', perché ci vuole molto lavoro per parlare qualcosa del genere, ci vuole lavoro, riconoscere qualcosa del genere, renderlo pubblico, dirlo, non è così facile. Non solo per Sasha, per tutte queste donne che hanno avuto questo coraggio, forse non così pubblico come Sasha, ma anche per le donne che hanno avuto il coraggio di intentare una causa contro qualcuno che 30-35 anni fa ha fatto qualcosa contro di loro, è di grande valore «, ha detto l'interprete di How is my love doing.

Alla domanda se, all'inizio della loro carriera, abbiano subito qualche tipo di molestia, Ilse ha risposto sì, ma che questa è una domanda a cui tutte le donne risponderebbero allo stesso modo, poiché probabilmente non ce n'è una che non sia stata vittima.

Isabel ha aggiunto che prima non venivano segnalati casi di molestie e abusi perché le vittime non erano credute e non era normale.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

Mimí ha sottolineato che è «impressionante» che attualmente le donne possano rendere pubbliche quelle situazioni che le mettono a disagio o che sono venute a normalizzarsi, ma è ancora violenza di genere. Ha anche detto che lei, come forse tutte le donne, è stata vittima di molestie.

Ha aggiunto che fin dalla tenera età i membri di Flans hanno parlato e non hanno lasciato passare inosservate le situazioni in cui si sentivano a disagio, come hanno fatto nel programma martedì 13 nel 1986. In quella presentazione, gli artisti di Le mille e una notte hanno mostrato il loro disaccordo con il comportamento del presentatore, César Antonio Santis.

Mimi e Ilse hanno ricordato che questa non è stata l'unica volta in cui hanno vissuto una situazione simile, ma non hanno mai cercato di tacere e smascherarla.

Infine, hanno raccontato alcune occasioni in cui sono stati molestati da uomini di età diverse e che facevano parte del loro pubblico, che si diffondeva quando lavoravano.

CONTINUA A LEGGERE: