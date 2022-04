Diana Sánchez rivela di soffrire di depressione: «Sono in cura per sentirmi meglio»

Diana Sánchez è riapparsa sui social network e quello che pochi si aspettavano è che la modella rivelasse che sta attraversando un periodo difficile situazione dovuta alla depressione dopo tutto ciò che è successo con il tuo attuale partner negli ultimi mesi.

Ricordiamo che l'ex reality ha lasciato la sua partecipazione a Reinas del Show nel 2021 per recarsi negli Stati Uniti con il suo fidanzato Dan Guido dopo la diagnosi di leucemia. Ciò è accaduto inaspettatamente e ha indubbiamente causato un cambiamento emotivo nell'influencer.

«Dan, in tutto questo processo, ci vogliono quasi sei mesi, un po' meno, per continuare la sua chemioterapia, per migliorare molto. Ha fatto molti progressi, ma tutte queste cose che sono successe negli ultimi mesi comunque, con la forza che voglio che migliori e alcuni piani che sono cambiati nella nostra relazione, in un modo che penso mi abbiano influenzato», ha iniziato Diana a raccontare nelle sue storie su Instagram.

Sulla stessa falsariga, l'ex membro di 'Combat' le ha detto a più di 900.000 follower di aver iniziato a sentire alcuni sintomi di depressione, che l'hanno allarmata e hanno deciso di optare per un aiuto psicologico. La ballerina ha ricordato per la prima volta che si sta sottoponendo a un trattamento per controllare l'ansia; tuttavia, ciò che sente oggi è diverso.

«Ho iniziato a capire che non volevo alzarmi dal letto, che ero triste, che non volevo fare nulla (...) poi ha iniziato a peggiorare, come se fossi annoiato da tutto. Ho capito questa sensazione di tristezza, malinconia, mancanza di energia, cosa c'è che non va in me, non sono io e non mi è piaciuto nulla», ha detto l'ex figura dell'ATV.

«Chiaramente una conversazione (con lo psicologo) mi ha fatto capire che sono in un processo di depressione e ovviamente a volte è difficile condividerlo perché, nel mio caso, sono un po' imbarazzato a sentirmi vulnerabile», ha aggiunto.

Infine, ha affermato che grazie alla consulenza di professionisti, è attualmente sottoposto a cure per migliorare il suo stato di salute e contrastare i sintomi.

«Ho iniziato un trattamento per sentirmi meglio e grazie a Dio sto iniziando a sentire a poco a poco una grande differenza tra poche settimane fa e questi ultimi giorni», ha concluso.

Diana Sanchez rivela di soffrire di depressione. VIDEO: Instagram





