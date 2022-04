Córdova e Murayama, vicini a salutare l'INE; I deputati proporranno il nuovo consigliere presiedente

Manca un anno a quattro degli 11 consiglieri elettorali che compongono il Consiglio generale dell'Istituto elettorale nazionale (INE), tra cui Lorenzo Córdova e Ciro Murayama, che sono stati gli obiettivi del critiche al governo federale nelle ultime settimane sulla questione della revoca del mandato.

Inoltre, nell'aprile 2023, Adriana Margarita Favela Herrera e José Roberto Ruiz Saldaña lasceranno l'Istituto, quindi la Camera dei Deputati nominerà i loro relè, che saranno responsabili della conduzione del processo delle elezioni federali del 2024, in cui il rinnovo della Presidenza del Republic si distingue.

Il presidente Andrés Manuel López Obrador ha annunciato che dopo la revoca del mandato, invierà al Congresso una riforma elettorale iniziativa che mira a una profonda reingegnerizzazione dell'INE, in cui i consiglieri elettorali sarebbero eletti con voto popolare, sebbene i candidati sarebbero proposti dal ramo esecutivo e legislativo.

Indipendentemente dall'annuncio di questa riforma costituzionale, la legislazione in vigore fino ad oggi indica che il prossimo anno la Camera dei deputati dovrebbe emettere un invito per gli aspiranti consiglieri elettorali a registrarsi e un comitato di valutazione per selezionare una lista di candidati con i migliori profili, che devono partecipare interviste per dimostrare la loro capacità tecnica in materia elettorale.

Successivamente, il comitato di valutazione della Camera dei Deputati selezionerà una lista dei migliori candidati, che sarà presentata al Consiglio di Coordinamento Politico, e per selezionare i quattro consiglieri elettorali per il periodo 2023-2032, il voto favorevole dei due terzi dei legislatori sarà essere richiesto presente alla sessione plenaria.

In conformità con la legge generale sulle istituzioni e le procedure elettorali, il consigliere presiedente del Consiglio generale dell'INE sarà eletto dai due terzi dei deputati, «così Morena e i suoi alleati saranno decisivi nel 2023 per la nomina della staffetta di Lorenzo Córdova.

Va notato che a San Lázaro, Morena ha 202 dei 500 seggi, e insieme ai suoi alleati PT e PVEM sono 279, quindi avrebbero le maggiori possibilità di definire i nuovi quattro membri dell'INE.

Questo fine settimana sono sorte polemiche a causa del fatto che il Segretario degli Interni, Adán Augusto López, ha partecipato a un evento pubblico a Coahuila in cui ha manifestato apertamente a favore del presidente Andrés Manuel López Obrador di fronte all'imminente giorno della revoca del mandato. Inoltre, ha sottolineato che l'INE sarà presto riformato e saranno le persone a votare per i consiglieri e i magistrati elettorali, che saranno rimossi da una lista proposta dai rami esecutivo, legislativo e giudiziario.

Il capo del governo di Città del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, ha insistito lunedì che sostiene la proposta di riformare l'INE e ha detto che «è tempo di cambiare «le condizioni in cui opera il corpo elettorale, poiché ha ritenuto che i membri del Consiglio Generale non dovrebbero guadagnare più del Presidente della Repubblica.

Sheinbaum, che è considerato uno dei candidati per la candidatura presidenziale del 2024, ha aggiunto che «è tempo di cambiarlo a causa del modo in cui sono avvenute le riforme elettorali e dei privilegi di cui godono i consiglieri elettorali, solo i sogni che sono al di sopra dello stipendio del presidente sono superiori allo stipendio del presidente, sono al di sopra dello stipendio tra i messicani, che non hanno posto fine ai loro privilegi nel Consiglio elettorale ma continuano a utilizzare risorse pubbliche [...] che è insostenibile».

Dovremo attendere il 10 aprile e la revoca del mandato per conoscere nel dettaglio la proposta di riforma costituzionale volta a reingegnerizzare l'organo elettorale che organizzerà ed eseguirà le elezioni presidenziali del 2024.

