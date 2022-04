Copa Libertadores in dubbio: il Flamengo-Sporting Cristal sarà riprogrammato e il duello di River contro Alianza Lima è a rischio

Si smonta a Végueta a causa dell'arresto dei trasportatori. VIDEO: latino

Sebbene inizialmente fossero state date le garanzie per svolgere le partite programmate per questa settimana all'inizio della Copa Libertadores, le proteste e le manifestazioni sociali a Lima sono aumentate e il governo ha deciso di decretare il coprifuoco per l'intera giornata di martedì. Dato questo scenario, non si sa cosa succederà nelle partite tra Sporting Cristal e Flamengo (stasera, dalle 21.30) e Alianza Lima-River Plate (domani, alle 21).

Pedro Castillo, presidente del Perù, ha annunciato intorno a mezzanotte nel suo messaggio ai cittadini che il paese avrà un'immobilizzazione sociale obbligatoria dalle 02:00 alle 23:59 ore del giorno in questione, a seguito della chiusura dei trasportatori che ha causato caos, disordine, violenza e persino saccheggi.

Più tardi, Felix Chero, Ministro della Giustizia e dei Diritti Umani del Perù, in un dialogo con Radio Exitosa, ha dichiarato: «Dovrà essere riprogrammato (La partita tra Sporting Cristal e Flamengo). Non dimentichiamo che nelle misure eccezionali ci sono azioni straordinarie che devono essere intraprese. Penso che siamo tutti amanti del calcio, ci godiamo tutti le partite, ma una partita di calcio non può avere la precedenza sulla tranquillità di cui il Paese ha bisogno».

Di fronte a questa situazione, il cast milionario argentino è in attesa di conferma da parte di Conmebol, che non è stata ancora emessa al riguardo. Quelli guidati da Marcelo Gallardo avevano in programma di allenarsi questa mattina nel sito di Ezeiza e poi, alle 15.50, volare nella capitale del Perù con un volo charter. Tra la lista dei 24 calciatori che soggiornerebbero all'hotel Marriot spiccano la presenza della gioventù colombiana Flabián Londoño e le assenze dei cileni Paulo Díaz e José Paradela (entrambi positivi per COVID-19).

A seguito dell'aumento dei prezzi del carburante, l'Unione delle corporazioni di trasporto multimodale del Perù ha effettuato una consegna totale, che ha provocato gravi smantellamenti in diverse parti della capitale, come Carretera Central e Manchay, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia. Ci sono stati anche saccheggi in alcuni negozi nei centri commerciali e danni alla proprietà privata.

«I peruviani sono intelligenti e vogliono stare tranquilli. Vogliono lavorare con garanzie, non vogliono atti di violenza e che i servizi funzionino. Tuttavia, confido in Dio e che i peruviani collaboreranno con questa misura perché è per il benessere di tutti», ha affermato il ministro della Giustizia.

Chero ha anche assicurato che «tutte le attività essenziali del nostro Paese, il servizio sanitario, i servizi di base ed essenziali, parteciperanno perché sono cure di base, essenziali affinché le persone possano provvedere ai loro prodotti. Ovviamente, in ordine e tranquillità. Inoltre, la polizia e le forze armate guideranno e accompagneranno queste misure».

D'altra parte, lunedì sera, la polizia nazionale peruviana ha fornito garanzie che il compromesso tra Alianza Lima e River Plate possa essere eseguito normalmente. Nella dichiarazione pubblicata dal Ministero dell'Interno, si sostiene che non ci sarebbe alcun problema nel poter tenere la riunione.

«Per considerare la richiesta di garanzie inerenti all'ordine pubblico presentata dal club Alianza Lima, rappresentato dal sig. Diego Enrique Guerrero Alburqueque, per tenere uno spettacolo sportivo pubblico, chiamato 'Conmebol Libertadores Copa Tournament' tra le società sportive Alianza Lima e River Plate che si terrà presso il Estadio Nacional de Lima; con una capacità consentita di 38.777 spettatori», hanno spiegato nella risoluzione.





