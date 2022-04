Commercianti e lavoratori sono sorpresi di sapere del coprifuoco di martedì

Confusione, sorpresa e preoccupazione sono state viste questa mattina tra commercianti e lavoratori che avevano appena appreso che, intorno alla mezzanotte del giorno precedente, il presidente aveva annunciato che i cittadini sono irremovibili o coprifuoco per questo 5 aprile, dalle 2 del mattino alle 23:59.

Alle 5 del mattino, lavoratori e commercianti che hanno iniziato le loro attività nelle prime ore della giornata hanno affermato di aver sentito a malapena parlare del provvedimento e di dover tornare alle loro case o chiudere le loro attività, principalmente aziende di frutta, nel timore che i loro prodotti venissero rovinati.

«Siamo molto indignati con il presidente Castillo. Riposiamo alle 8 o alle 7 di notte. E il presidente non può dare un ordine quando vuole. Non siamo i suoi agnelli o i suoi figli che studiano quando era a scuola. Siamo commercianti che vivono di giorno in giorno», ha detto ad América TV, un commerciante di angurie del Fruit Market che temeva che i loro prodotti fallissero e perdessero il loro investimento di 20mila suole.

Altri lavoratori informali hanno mostrato la loro indignazione per l'annuncio del presidente, poiché hanno dichiarato di vivere di giorno in giorno e che non avrebbero dovuto comprare cibo se non lavorassero. Altre persone che sono venute alle stazioni della metropolitana di Lima e Metropolitano avevano per tornare alle loro case quando saranno chiuse.

Coprifuoco: commercianti e lavoratori sorpresi di conoscere la misura

NESSUN TRASPORTO PUBBLICO

Intorno alle 3:00, l'Autorità per il trasporto urbano di Lima e Callao (ATU) informa il pubblico che «tutte le rotte di trasporto pubblico a Lima e Callao di sua competenza, allo stesso modo i servizi in concessione come i corridoi metropolitani e complementari, non forniranno il servizio oggi, martedì 5 aprile ″.

Inoltre, hanno indicato che, nel caso dei taxi, nonché del trasporto speciale scolastico, turistico e dei lavoratori, «non saranno in grado di fornire il servizio durante il periodo di immobilizzazione sociale obbligatoria previsto dal suddetto regolamento».

«Si suggerisce che coloro che lavorano in attività essenziali (salute, acqua, servizi igienico-sanitari, elettricità, trasporto di merci e merci, media, tra gli altri) prendano le previsioni necessarie per recarsi nei loro centri di lavoro in modo tempestivo», hanno detto, tuttavia, non hanno spiegato come sarebbe arrivano sul posto di lavoro.

Quello che è stato visto fin dal primo mattino, in alcune zone del centro di Lima è il trasporto pubblico informale.

ANNUNCIO DEL PRESIDENTE

Dopo una riunione del Consiglio dei ministri, il presidente Pedro Castillo ha decretato che la provincia di Lima e Callao sia dichiarata emergenza, oltre all'irremovibilità dei cittadini martedì 5 aprile.

Nel suo messaggio alla Nazione, ha anche chiesto calma e serenità ai cittadini, sottolineando che ogni protesta nel Paese è un diritto costituzionale, ma deve sempre essere fatta nel quadro della legge.

«Di fronte agli atti di violenza che alcuni gruppi hanno voluto creare attraverso il blocco agli accessi di Lima e Callao, e al fine di ripristinare la pace e l'ordine interno, il Consiglio dei ministri ha decretato lo stato di emergenza sospendendo i diritti costituzionali relativi alla libertà e alla sicurezza personale, l'inviolabilità del domicilio e la libertà di riunione nella provincia di Lima e Callao», ha detto.

Ha aggiunto che è stato approvato per dichiarare l'irremovibilità dei cittadini dalle 2:00 alle 23:59 di martedì 05 aprile per proteggere i diritti fondamentali di tutte le persone e ha sottolineato che questa misura non ostacolerà la fornitura di servizi essenziali per tutti i peruviani e peruviani.

