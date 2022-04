«C'è Canelo per tutti»: il messaggio di Mauricio Sulaiman agli sfidanti di Saul Álvarez

Sebbene Saúl Alvarez abbia accettato la sfida di affrontare Dmitry Bivol, uno dei pugili semi-pieni più competitivi oggi, le critiche per i rivali che si è rifiutato di affrontare continuano. A questo proposito, Mauricio Sulaimán, presidente del World Boxing Council (WBC), ha indirizzato un messaggio ai pugili interessati a sfidare la migliore sterlina per sterlina del mondo e non ha escluso che Canelo possa accettare le risse in futuro.

«Devi stare calmo, ovviamente tutti vogliono combattere Canelo perché è una lotta che ti risolve la vita (...) Canelo ha un'agenda per quest'anno. Ci sono molte possibilità e i tunnel sono decisamente molto buoni. Benavidez inizia contro Lemiux, appare Caleb Plant, Charlo. Comunque, ci sono molte possibilità, ma il problema è non cadere nella disperazione, penso che ci sia Canelo per tutti e per molto tempo», ha detto dopo la sua partecipazione al WBC Traditional Coffee Tuesday.

