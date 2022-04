Bazán e Yarrow criticano la partecipazione dei ministri alla plenaria: «Pensavo che sarebbero stati a Ica o nel sud»

Si sono presentati i Ministri dell'Economia e delle Finanze, dei Trasporti e delle Comunicazioni, dell'Energia e delle Miniere e dello Sviluppo Agrario praticamente alla sessione plenaria del Congresso convocata per oggi lunedì alle 15:00 hanno presentato le misure adottate durante il tavole rotonde di dialogo con i manifestanti a Junín negli ultimi fine settimana; tuttavia, la loro presenza non è stata gradita a tutti i membri del parlamento. È il caso di Sigrid Bazán de Juntos per il Perù e Norma Yarrow di Avanza País che, a differenza di altre occasioni, ha convenuto nel loro apprezzamento per il governo azioni di fronte alla crisi.

«La verità è che mi dispiace o mi dispiace per la presentazione che stanno dando i ministri, lo dico con tutta sincerità. Scommetto anche che ci sono riforme e cambiamenti necessari, ma sfortunatamente sono a due isolati di distanza quando potrebbero essere qui. Pensavo che sarebbero stati a Ica, sarebbero stati al sud», sono state le prime parole del discorso di Sigrid Bazán, che ha anche deplorato il contenuto degli interventi dei ministri.

«Che non sono qui e ci stanno dicendo che costruiremo i nostri fertilizzanti e che hanno i migliori auguri per la crisi. Non è abbastanza», ha affermato Bazán e in seguito ha ricordato che sono necessarie riforme importanti. Inoltre, ha ricordato una proposta del ministro dell'Economia, Oscar Graham, di aumentare una tassa sull'overprofit sulle società minerarie. «Il Perù è il secondo produttore di rame al mondo nel nostro paese e se non facciamo qualcosa per trarne vantaggio e lasciare che gli agricoltori muoiano di fame, i trasportatori scendano in strada e la crisi regna, allora non sappiamo come lavorare con ciò che abbiamo nel nostro territorio», ha detto il deputato Juntos per il Perù.

Poiché la deputata Bazán è un rappresentante della sinistra in Parlamento, l'intesa con la collega Norma Yarrow, che fa parte delle cave di destra, è stata sorprendente. La stessa membro della panchina Avanza País ha sottolineato il fatto durante il suo discorso. «Abbiamo appena sentito il Ministro dell'Economia e la prima volta che sono così d'accordo con Sigrid Bazán sul fatto che questi signori sono qui. Se questo è il comitato di crisi che abbiamo oggi nel Paese, povero il nostro Perù», ha detto, riferendosi all'assenza di membri di gabinetto in plenaria. Questi erano collegati virtualmente dalla sede esecutiva a pochi isolati dal Parlamento.

«Al ministro dell'Economia, prenda le scarpe come dice il presidente e cominci a correre qui in plenaria perché abbiamo bisogno di lui. Qui discuteremo oggi di cosa hanno bisogno la gente e il paese. Signora Presidente, oggi vediamo tutti i banchi che stiamo cercando di vedere cosa succede ai peruviani che si stanno uccidendo fuori e vediamo qui quattro ministri che sono molto puliti, pelosi, disposti a discutere o a darci relazioni per parlare della pensione 65, regalando mille trattori quando le persone non hanno semi e niente da mettere nella loro terra e seminare «, ha aggiunto Yarrow.

Nel corso del suo intervento, il ministro Graham ha sottolineato che la situazione attuale è dovuta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e che la crisi sarà temporanea. Inoltre, è stato annunciato che il Ministero dell'Economia presenterà un disegno di legge per l'esenzione dall'IGV di alimenti come uova, pollo, farina, pasta, zucchero e prodotti a base di carne.

