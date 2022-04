Bayer Leverkusen affronterà America e Toluca in Messico

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Il Bayer Leverkusen, una delle tre squadre più iconiche della Bundesliga tedesca, giocherà due partite in Messico, a maggio con il pareggio maschile contro il Toluca, e a luglio, con la squadra femminile contro le Eagles of America.

«La possibilità di avere una collaborazione con il campionato di calcio messicano, con il Bayer del Messico, sia a livello maschile che femminile è un vero piacere», ha dichiarato lo spagnolo Fernando Carro, CEO di Leverkusen, in una conferenza stampa.

Posizionato al terzo posto in Bundesliga, nella zona di qualificazione alla European Champions League, secondo Carro, il Leverkusen ha trovato spazio nel proprio calendario per giocare in Messico, in occasione del centenario della società chimica farmaceutica Bayer, nota per il suo marchio originale di aspirina.

«Siamo entusiasti dell'idea di portare una squadra di uno dei principali campionati mondiali in Messico; vogliamo che le squadre europee conoscano lo sviluppo dei nostri giocatori», ha detto il presidente della Liga Mx in Messico, Mikel Arriola.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez) EFE

La partita maschile contro il Toluca sarà allo stadio Nemesio Diez, a un'altitudine di 2.600 metri e, sebbene coinciderà con la parte decisiva del torneo di campionato in Messico, se la squadra messicana è in quella fase, avrà strutture per affrontare i tedeschi.

«È un lusso per noi dare il benvenuto al Leverkusen», ha riconosciuto il presidente dello sport di Toluca, Francisco Suinaga, che ha ricordato che l'atmosfera dello stadio ospitante è molto europea, intima, che i tedeschi sentiranno.

Il campionato femminile del Messico, che celebra il suo quinto anniversario, sta attraversando una fase di crescita e secondo il suo presidente, Mariana Gutiérrez, il duello America-Leverkusen sarà emozionante perché sono due istituzioni che investono nel calcio femminile.

Arturo Sánchez, direttore della Bayer in America Latina, ha sottolineato i valori della società tedesca, che mira ad attrarre salute e benessere nelle persone, che si adatta al calcio.

«Per noi è importante che fin dalla giovane età, i ragazzi messicani abbiano accesso alle loro figure sportive nazionali e internazionali e vedano fino a che punto possono arrivare», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE: