«Arma per destabilizzare i futuri governi»: perché Claudio X González non voterà nella revoca di AMLO

L'imminente revoca del mandato contro Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha spinto i membri dell'opposizione politica a motivare i loro sostenitori a non votare nella consultazione dei cittadini.

Così, più video, fotografie e pubblicazioni sono apparsi sui social network di politici, analisti, giornalisti o società civile con argomenti per non andare agli schemi.

Ora è stata la volta di Claudio X González Guajardo, che si è distinto negli ultimi anni come uno dei più forti oppositori della Quarta Trasformazione, a rivelare la sua decisione di non votare nella prossima consultazione.

Attraverso un video sui social network, ha riportato una dozzina di motivi principali per cui non parteciperà alle urne che saranno istituite dal National Electoral Institute (INE) in tutto il Paese domenica prossima, 10 aprile 2022.

Claudio X. González aseguró que AMLO podría usar la revocación de mandato en un futuro para desestabilizar gobiernos (Foto: Cuartoscuro)

In primo luogo, ha detto di essere a conoscenza del fatto che AMLO è stato eletto a governare per un mandato di sei anni che termina nel 2024, non per tre anni e mezzo.

Inoltre, ha ritenuto che si tratti di «una manipolazione ingannevole», poiché è passata dall'essere una consultazione cittadina di revoca del mandato, come indicato dalla Legge, a un «esercizio ufficiale di ratificazione contrario a quanto stabilito dalla Costituzione».

A questo proposito, ha rivelato che «sono il presidente e i suoi seguaci a guidare la consultazione, non i cittadini e la usano per continuare a polarizzare».

Per i seguenti punti, ha condiviso che la consultazione «ci distrae dall'affrontare le molteplici crisi che ci colpiscono», e che è uno spreco che la Quarta Trasformazione dovrebbe, piuttosto, investire in «vaccini, trattamenti per bambini malati di cancro, asili nido o scuole».

Claudio X. González insistió en que el gobierno debería gastar los recursos en escuelas, medicamentos para niños con cáncer y vacunas, entre otras cosas (Foto: Cuartoscuro)

Ha anche insistito sul recente taglio di bilancio all'INE da parte del Ministero delle finanze e del credito pubblico (SHCP) e del Congresso, dove «i legislatori di Morena non hanno concesso all'INE le risorse richieste per celebrare correttamente l'esercizio», oltre a sottolineare che «queste risorse vengono ora spese per propaganda in tal modo illegale».

D'altra parte, ha ritenuto che «nel remoto caso in cui la consultazione fosse vincolante, e che la decisione fosse di revocare il mandato del presidente», la legge impone che il presidente ad interim sarà proposto al Congresso, e poiché Morena ha la maggioranza, il cambiamento non sarebbe rappresentativo. «Sappiamo già chi è a capo di Morena», ha avvertito.

«Perché qualunque cosa accada, Morena e il presidente non lasceranno il potere nel 2022", ha detto Claudio X. González durante un video postato sul suo Twitter ufficiale.

Uno dei suoi argomenti più forti contro la revoca del suo mandato, ma anche del presidente Andrés Manuel López Obrador in particolare, poiché ha assicurato che si tratta di uno strumento che userà alla fine del suo mandato come «arma per destabilizzare i futuri governi».

Claudio X. González aseguró que no participará en la revocación de mandato de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Infine, ha assicurato che c'è davvero un solo voto che conterà ai fini dei suoi obiettivi che quello di far uscire il 4Q dal Palazzo Nazionale: quello delle elezioni federali e presidenziali del 2024.

«Non disperiamo, non cadiamo nel loro gioco, e il 24, con il voto di tutti, se ne vanno», ha concluso l'uomo d'affari che ha affrontato diversi giorni di monetine e direttive contro il presidente del Messico.

Alle critiche e agli appelli a non andare alle urne si sono aggiunti anche personaggi come l'ex presidente Vicente Fox Quesada, l'ex funzionario Javier Lozano, il conduttore e comico Chumel Torres, il senatore Kenia López Rabadán e il senatore Germán Martínez.

