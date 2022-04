AMLO ha incontrato gli industriali: hanno parlato di semplificazione fiscale e scarsità d'acqua a Monterrey

Attraverso un tweet, l'attuale presidente Andrés Manuel López Obrador ha confermato il pranzo che ha offerto al Palazzo Nazionale con il gruppo di 20 uomini d'affari con i quali ha parlato della crisi dell'approvvigionamento idrico nell'area di Monterrey: «Abbiamo pranzato di lavoro con i membri della Camera dell'industria della trasformazione. Ero accompagnato dal segretario all'Economia, Tatiana Clouthier Carrillo; dal segretario al Tesoro, Rogelio Ramírez de la O e Alfonso Romo», ha detto.

Ha anche detto che ci sono già risultati nella semplificazione fiscale per le microimprese e ha dichiarato che continueranno a fare progressi in altri campi, «inoltre, ci occupiamo della questione dell'insicurezza e della scarsità d'acqua nell'area metropolitana di Monterrey. C'era rispetto e voglia di continuare a lavorare per il bene di tutti», ha detto.

*Informazioni in fase di sviluppo