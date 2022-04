Almeno undici morti e 46 feriti dopo il bombardamento di proiettili a grappolo nella città di Mikolaiv

A firefighter clears the rubble of a government building hit by Russian rockets in Mykolaiv on March 29, 2022. - A Russian strike battered the regional government building in the southern Ukrainian city of Mykolaiv, a key port under heavy assault for weeks, the regional governor said on March 29, 2022. Governor Vitaly Kim said that most people inside the building had not been injured but several civilians and soldiers were unaccounted for. (Photo by BULENT KILIC / AFP)

Il sindaco della città ucraina di Mikolaiv, Alexander Senkevich, ha riferito che almeno dieci persone sono state uccise e 46 ferite a seguito di un bombardamento a grappolo della città di Mikolaiv, nel sud del Paese.

I bombardamenti sono avvenuti in zone residenziali, in due ospedali, un orfanotrofio, un centro di formazione professionale, undici asili nido e 12 scuole. Inoltre, nelle ultime 24 ore, 120 persone sono state evacuate nella città di Odessa e nella vicina Moldavia, ha detto Senkevich sul suo canale Telegram, come registrato da «The Kiev Independent».

Pertanto, il sindaco ha affermato che a seguito degli attacchi, le linee elettriche nel distretto di Ingul sono state danneggiate e hanno esaurito la corrente. Ma a partire dalle 18.30 (ora locale), la rete è stata riparata e la fornitura di energia elettrica è stata ripristinata.

Tuttavia, le città di Snigurivka, Shyroke, Pribuzke, Zasilla, Novomykolayivka e Barmashovo rimangono senza elettricità, come confermato da Senkevich.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di «distorcere i fatti» nel contesto del massacro di Bucha e ha assicurato che «non saranno in grado di ingannare il mondo intero», in quanto vi sono «ampie prove» che le truppe russe distruggono le città e rapiscono, torturano e uccidono civili .

«Arriverà il momento in cui tutti i russi scopriranno tutta la verità su chi dei loro concittadini ha ucciso. Chi ha dato ordini. Che ha chiuso un occhio sulle uccisioni», ha evidenziato nel suo consueto discorso serale, secondo il sito ufficiale della presidenza ucraina.

Zelensky ha ricordato che ci sono più di 300 persone «uccise e torturate» nella città di Bucha, un numero che, secondo il presidente ucraino, «potrebbe essere più grande» quando l'intera città sarà esaminata a fondo. «E questa è solo una città», ha aggiunto.

A questo proposito, ha detto che Mosca «sta già lanciando una falsa campagna per nascondere la sua colpevolezza negli omicidi di massa di civili a Mariupol», quindi «cercheranno di nascondere le tracce dei loro crimini», cosa che non hanno fatto quando hanno lasciato Bucha.

«Faranno decine di interviste sul palco, ristamperanno registrazioni e uccideranno persone appositamente per far sembrare che siano state uccise da qualcun altro», ha detto, aggiungendo che «si sta facendo ogni sforzo per identificare i militari russi coinvolti in questi crimini».

(Con informazioni di Europa Press)

