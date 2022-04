Alex Valera ha pareggiato con un colpo alla testa nell'Universitario vs ADT per la Ligue 1

L'Universitario de Deportes pareggia 1-1 con l'ADT per la data 8 della Liga 1. Álvaro Gutiérrez ha approfittato dell'intervallo per apportare modifiche ed è uscito con tutto nel secondo tempo, in questo modo l'uguaglianza parziale è arrivata attraverso Alex Valera nel Monumental.

È successo 4 minuti nel secondo tempo, Ivan Santillán ha vinto sulla fascia sinistra e ha preso un cross che è stato eliminato da Jeickson Reyes, ma questo è stato lasciato ad Alberto Quintero, che si è preso il tempo di mettere un passaggio alla testa di Alex Valera.

Come è successo nell'obiettivo della visita, l'attaccante «merengue» ha battuto la difesa dalla parte superiore e si è collegata in modo positivo per dargli il pareggio. L'ex calciatore del Deportivo Llacuabamba ha festeggiato euforicamente e ha sollevato tutti i tifosi.