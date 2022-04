Una giovane donna si è gettata dalla finestra del suo appartamento dopo che il suo ex ragazzo ha inviato un video intimo ai suoi amici

Una studentessa si è gettata dalla finestra del suo appartamento ad un'altezza di 24 metri ed è morta, in un fatto che è stato indagato dalle autorità e che sarebbe stato presumibilmente correlato all'invio di «pornografia di vendetta» che il suo ex ragazzo ha fatto dopo aver concluso la loro relazione.

Damilya Jussipaliyeva, 24 anni, è morta il 3 giugno 2017, una settimana dopo che Alessio Bianchi aveva minacciato di mostrare alla sua famiglia le immagini e il video di lei che prendeva cocaina.

Nell'aprile 2018, Bianchi è stato salvato dalla prigione dopo aver ammesso di aver rivelato immagini e video di sesso privati destinati a causare angoscia e un conteggio di aggressione con percosse.

Bianchi, che ora ha 30 anni, ha ricevuto una pena sospesa di 12 settimane, ha ordinato di svolgere un'attività di riabilitazione ed è stato costretto a pagare costi equivalenti a $320.

Come rivelato dai media britannici, Damilya e Alessio Bianchi hanno avuto una relazione intermittente di quasi tre anni prima della morte della giovane donna, in cui le lotte e gli attacchi hanno richiesto ripetutamente l'intervento della polizia.

Damilya Jussipaliyeva, de 24 años, murió el 3 de junio de 2017, una semana después de que Alessio Bianchi amenazara con mostrarle a su familia imágenes y videos de ella tomando cocaína, y le mandara a sus amigos "porno de venganza" de ella

La notte della sua morte, lo stesso Bianchi chiamò la linea di emergenza del Regno Unito, 999, prima dell'una del mattino per riferire che la sua ragazza era in difficoltà, dopo aver ricevuto diversi messaggi inquietanti da lei.

Gli agenti che hanno risposto hanno trascorso circa 40 minuti a parlare con Bianchi prima di trasferirsi con lui a casa di Damilya, solo per scoprire che la giovane donna si era lanciata circa 10 minuti prima del suo arrivo.

In una precedente risposta della polizia, causata da una rissa nel suo appartamento il 12 maggio, la giovane aveva detto agli agenti che il fidanzato l'aveva «afferrata per il collo, l'aveva colpita quattro o cinque volte e sputato in faccia», facendola svenire per qualche secondo.

In altre occasioni era stata la Bianchi a riferire alla polizia che il suo compagno aveva aggredito, graffiato e minacciato di suicidarsi.

Pochi giorni prima della morte di Damilya, diversi amici della coppia hanno affermato di aver ricevuto sui loro telefoni cellulari una serie di video di lei mentre faceva sesso orale in una cabina telefonica nel nord di Londra, il 25 maggio 2017.

In allegato c'era un messaggio che diceva: «Continuerò a distruggerti».

Alessio Bianchi es señalado por haber enviado un video de su pareja haciéndole sexo oral en una cabina de teléfono en Londres como venganza por una discusión con ella

Una delle sue amiche ha ricevuto la stessa clip da tre numeri diversi, uno dei quali conteneva la minaccia: «La prossima volta ti fotto, amore mio».

Quando la polizia ha sequestrato il telefono di Bianchi il primo giugno, hanno trovato messaggi su WhatsApp che chiedevano al suo amico di inviargli il video di Damilya.

La giovane ha denunciato questo invio di «pornografia di vendetta» alla polizia, ma ha continuato il rapporto con Bianchi.

All'epoca Damilya disse agli agenti di non sapere di averla registrata e di aver trovato le azioni del suo compagno «davvero umilianti e ingiuriose».

«Penso che lo stia facendo per vendetta a causa della discussione. Sono ancora sotto shock e mi sento a pezzi», ha detto la giovane donna secondo gli agenti di polizia che hanno risposto alla denuncia.

Damilya si è detta «molto spaventata mentalmente e fisicamente» perché Bianchi aveva minacciato di inviare la pornografia, così come le immagini di lei che prendeva cocaina, alla sua famiglia.

Il 1 giugno, la coppia è uscita a bere con gli amici ed è tornata nell'appartamento di Bianchi intorno alle 23:30.

La joven llevaba casi tres años en una relación intermitente con Alessio Bianchi en la que primaba el abuso y la agresión

Hanno litigato prima che Bianchi spingesse la Damilya nella fonte d'acqua di fronte all'edificio. La violenza all'esterno dell'edificio è durata più di mezz'ora prima che il custode chiamasse la polizia la mattina presto del 2 giugno.

Bianchi, nato a Jeddah, in Arabia Saudita, è stato arrestato e il suo telefono è stato sequestrato.

Il giorno dopo, ricevette sms angosciati da Damilya, simili a quelli che diceva di aver ricevuto in passato.

Ha chiamato la polizia e poi sono andati nel suo appartamento in South Wharf Road, Paddington, ma l'hanno trovata morta sul pavimento. Aveva lasciato un biglietto che diceva: 'Alessio, ti amo, lo siento'.

Alessio Bianchi advirtió en varias ocasiones comportamientos suicidas de su pareja CENTRAL | CENTRAL NEWS

Le indagini continuano e sono stati ascoltati i resoconti dei parenti di Bianchi e della giovane donna morta, che da diverse prospettive hanno sottolineato che Damilya aveva sofferto di angoscia e problemi mentali dovuti alla sua relazione tossica con la compagna.

Bianchi dovrebbe testimoniare alle udienze di questa settimana.

Continua a leggere: