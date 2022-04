Un asilo rurale a Mendoza è riuscito a migliorare il livello di alfabetizzazione che aveva prima della pandemia

Josefina Sosa legge uno slogan nel suo taccuino. Ha sei anni e studia prima elementare presso la scuola rurale 1-140 Maestro Luis Ponce, a General Alvear, Mendoza. Come quasi tutti i bambini in Argentina, nel 2020 il loro contatto con il giardino — per fare la stanza 4 — è stato virtuale. Durante la prima metà del 2021 il suo gruppo ha frequentato la sala 5 in modo intermittente, separato in bolle. Solo nel secondo tempo la presenza è stata piena.

Josefina ha avuto difficoltà ad adattarsi. «Non voleva liberarsi di me, o essere lasciata in giardino. Inoltre, aveva la peritonite, quindi non ha frequentato per alcuni giorni, anche se era con un'insegnante ospedaliera», racconta Silvana Suárez, sua madre.

Nonostante tutte queste battute d'arresto, un mese dopo aver iniziato la sua prima elementare, può scrivere e leggere secondo quanto ci si aspetta alla sua età. Cioè, si considera una studentessa alfabetizzata. E non è l'unica in questa situazione.

Del gruppo di 21 ragazzi e ragazze — molti in situazioni di vulnerabilità — nella stanza di Josefina di 5 persone, otto erano in grado di leggere e scrivere e avevano una buona comprensione della lettura alla fine del livello iniziale. Gli altri, alcuni perché più giovani, sebbene non raggiungessero quel livello di alfabetizzazione, finirono per essere molto avanzati e con un'importante comprensione della lettura. «Prima della pandemia, su un gruppo di 20 persone, solo due studenti finivano di alfabetizzare», afferma Mariela Vera, insegnante di giardiniere di Josefina l'anno scorso.

Come è stato raggiunto questo obiettivo? Tutto indica che la differenza era nell'articolato lavoro svolto lo scorso anno da Mariela Vera e Mercedes Sánchez, l'insegnante di prima elementare della scuola elementare che opera nello stesso edificio. E nella lettura di due romanzi per bambini.

Mercedes Sánchez, maestra de primer grado, y Mariela Vera, de sala de 5, trabajan de manera articulada con el objetivo de subir el número de chicos y chicas que llegan alfabetizados a la primaria. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«Ho 20 anni di insegnamento e l'anno scorso è stato l'anno più difficile della mia vita», dice Vera. Spiega: «Sono stati mesi di costante adattamento; abbiamo iniziato con le bolle, poi le infezioni sono aumentate e molte famiglie hanno smesso di mandare i loro figli, quindi ho dovuto dividere il mio tempo con il gruppo tra il lavoro a distanza, che alcuni chiedevano, e il lavoro faccia a faccia».

Solo ad agosto le lezioni sono iniziate con un completo faccia a faccia. A quel punto, alcuni ragazzi e ragazze erano andati a scuola solo da 11 giorni. «La solita eterogeneità si è approfondita e il livello di stanchezza derivante dal costante sforzo di adattamento è stato difficile da affrontare. Ma quello che abbiamo ottenuto mi ha dato la linea guida secondo cui la qualità dell'apprendimento non è direttamente correlata al numero di giorni di scuola ma, nel nostro caso, al lavoro sull'alfabetizzazione in modo articolato con la prima elementare, concentrandosi sulla lettura e la scrittura. Risvegliare il desiderio di leggere dei bambini», afferma l'insegnante.

La maggior parte delle famiglie degli studenti della scuola Maestro Luis Ponce sono legate al lavoro agricolo nella regione, che è instabile e altamente informale. Ecco perché vivono di changas per molti mesi.

«Dal punto di vista economico, sono famiglie in una situazione di vulnerabilità. In termini di formazione, i padri e le madri hanno al massimo la primaria completa. Ma sono famiglie che vedono l'educazione come una possibilità di evoluzione e miglioramento per i propri figli. Sono famiglie che rispettano l'insegnante e la scuola, apprezzano la nostra parola», dice Vera.

Nella maggior parte delle case non ci sono libri, solo alcune riviste o opuscoli che le chiese distribuiscono. «I ragazzi non conoscevano storie popolari come Cappuccetto Rosso o Il gatto con gli stivali. Vediamo che l'abitudine di raccontare storie nelle famiglie è persa. Ecco perché abbiamo proposto ai genitori di dire ai loro figli cosa hanno fatto durante il giorno», afferma l'insegnante.

Leggi i romanzi

Sebbene il gruppo di Josefina avesse studiato la stanza 4 durante il 2020 a distanza, con materiali stampati consegnati dall'insegnante e contattata tramite WhatsApp, è arrivata nella stanza 5 con alcune abitudini incorporate dalle famiglie, che hanno facilitato il compito nella stanza.

Explorar libros e inventar historias a partir de las imágenes que veían era una de las actividades que Mariela Vera les proponía a sus estudiantes de sala de 5. (Imagen: Mariela Vera)

«Erano ragazzi che si ascoltavano, si rispettavano, venivano ordinati. Questa base mi ha permesso di fare rapidi progressi nell'apprendimento e superare le carenze che hanno portato: poco vocabolario (che non permetteva loro di esprimere ciò di cui avevano bisogno o stava accadendo loro), difficoltà nel pronunciare alcune parole e nell'organizzare le frasi quando parlavano «, dice Vera.

L'insegnante spiega che l'obiettivo della sala 5 è imparare a distinguere i diversi fonemi (suono delle lettere) in una parola. Così, una volta che i ragazzi e le ragazze riescono a mettere in relazione le lettere e i loro suoni, possono iniziare a costruire parole, scrivere e leggere. Normalmente, questo processo inizia a svilupparsi in Initial e viene stabilito in prima elementare.

Durante la prima parte dello scorso anno, il gruppo di Vera ha letto storie. Ma già ad agosto, gli insegnanti hanno deciso di articolare il loro lavoro, riunire i loro studenti di quinta e prima elementare e leggere loro due romanzi insieme. Primo: Le avventure di Moustache, il gatto senza coda, di Ruth Kaufman. Dopo: voglio essere Pérez, di Margarita Mainé.

«Questo ha motivato molto i bambini in giardino e quest'anno ha permesso loro di incontrare il loro insegnante. E gli alunni della prima elementare, che non avevano avuto una classe di 5 persone di persona, hanno permesso loro di avere un momento di divertimento, di tornare in giardino e di far leggere loro l'insegnante», dice Vera.

Sánchez, nel frattempo, si è dedicato a fornire contributi audiovisivi. Ho cercato e proiettato immagini, audio, video per ricapitolare ciò che è stato letto il giorno prima e mostrare il significato di alcune parole. Ad esempio, i suoi studenti hanno studiato cosa fosse un museo (perché parte di uno dei romanzi si svolge lì), i diversi tipi di musei esistenti e hanno visitato il museo di scienze naturali vicino alla scuola.

Hanno anche scoperto cos'era un coro, Sanchez ha mostrato loro dei video, formato un coro con il loro insegnante di musica e ha cantato alla fine dell'anno per le loro famiglie (che invece di lanciare loro pomodori, come nel romanzo, hanno lanciato loro delle caramelle).

Impara a imparare

In primo luogo, gli insegnanti hanno incoraggiato i loro studenti dicendo loro che leggevano romanzi perché erano più grandi. Poi, hanno spiegato loro cos'è un romanzo e come si forma un libro: copertina, quarta di copertina, titolo, autore, capitoli, ecc. E hanno deciso insieme che avrebbero letto un capitolo al giorno.

“Lo interesante de leer novelas es que desarrolla mucha comprensión lectora”, dice Mariela Vera, que leyó un capítulo por día para chicos y chicas de sala de 5 y primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

«La cosa interessante della lettura di romanzi è che sviluppa molta comprensione della lettura nei bambini. Perché devono seguire il filo della storia e per questo ogni giorno abbiamo ricapitolato collettivamente: chi era il personaggio, cosa non andava in lui, dove viveva. E stavamo cercando di anticipare cosa potesse succedere dal titolo del capitolo. «Cosa pensi che succederà? ', è stata la domanda scatenante», specifica Vera.

Con l'altro romanzo, quello di Perez, i ragazzi e le ragazze hanno lavorato cosa significa che i loro denti cadono, hanno scritto lettere al topo Perez e hanno creato un gioco d'oca sull'argomento, con il quale potevano esercitare addizioni e sottrazioni.

Nella stanza di Josefina, alcune famiglie avevano un'alfabetizzazione molto scarsa. Vera ha tenuto conto di questa caratteristica quando ha scritto slogan per lo sviluppo dei bambini nelle loro case. Ad esempio, «quando leggiamo i romanzi, se dovessi condividere con loro il capitolo di cui avevamo discusso nella stanza, li inviavo loro in audio (letto da me) e in testo, in modo che potessero ascoltare e leggere insieme. E slogan completi come: 'Segna le parole di cui non conosco il significato'», dice.

Il lavoro congiunto ha permesso a ragazzi e ragazze di «sviluppare competenze piuttosto che competenze», aggiunge Sánchez. E lui esemplifica: «Imparare dall'errore, che se mi sento male chiedo aiuto, per risolvere problemi, per imparare a imparare, che non si impara solo a scuola ma anche in biblioteca, in un'uscita. L'idea è che di fronte a un problema, sappiano dove cercare e a chi chiedere».

Gli alunni della prima elementare hanno approfondito l'alfabetizzazione digitale, modificando testi in Word, il nuovo vocabolario che proveniva dai romanzi e ha iniziato a vedere le possibilità di programmare i propri videogiochi tramite Scratch.

«I bambini sono stati anche in grado di svolgere attività tipiche in giardino che non erano stati in grado di fare a causa della pandemia e della mancanza di frequenza, che ha ostacolato il processo di apprendimento. Ad esempio, tagliare o lavorare con la plastilina», afferma il primo insegnante.

Las docentes Mercedes Sánchez y Mariela Vera en el aula de primer grado. (Imagen: gentileza Mariela Vera)

Per quanto riguarda il processo di alfabetizzazione di coloro che hanno frequentato la prima elementare nel 2021, Sánchez aggiunge: «c'erano 12 bambini, che sono quelli che hanno frequentato più regolarmente, che hanno finito per essere completamente alfabetizzati, hanno raggiunto le conoscenze e le abilità della prima elementare. Due non sono riusciti a diventare alfabetizzati e tre hanno raggiunto il 75% degli obiettivi proposti per questa fase».

Mentre nella prima elementare del 2022, dice l'insegnante, «non ci sono più tante difficoltà come l'anno scorso, lo sviluppo di abitudini, emozioni, lavoro con l'altro è molto evidente». Inoltre, «Mariela ha lavorato molto con le famiglie nell'ultimo anno. Quindi, oggi se il bambino non ha finito l'attività, mando la foto ai genitori e la compilo a casa. Nel 95%, i compiti che comando vengono eseguiti di nuovo».

Entrambi gli insegnanti affermano che l'anno scorso hanno lavorato duramente sull'importanza del faccia a faccia, sottolineando che alcuni tipi di apprendimento hanno bisogno di altri tempi, diversi da quelli della televisione e dei videogiochi.

Durante la lettura di uno dei romanzi, i bambini sono stati isolati per una settimana dai contagiati da COVID-19, «Josefina stava aspettando con ansia il capitolo che ha inviato loro su WhatsApp, alle ore 14 o 14.30, interpretato da lei», ricorda Silvana.

La madre di Josefina ha due figli più grandi, di 16 e 12 anni. «Dall'esperienza che ho avuto con gli altri miei figli che hanno fatto l'intero giardino di persona, ciò che Josefina ha ottenuto senza aver avuto lezioni faccia a faccia nella sala 4 e con solo sei mesi di continuità faccia a faccia nella stanza 5 è incredibile.»

___

Questa nota fa parte della piattaforma Solutions for Latin America, un'alleanza tra INFOBAE e RED/ACTION.