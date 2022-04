Tula Rodríguez spiega che «A Boca de Todos» non è andato in onda a causa dell'arresto dei vettori

Tula Rodríguez si è unita alla lista delle figure dello spettacolo peruviano che hanno parlato del recente caos che vivere nell'autostrada centrale di Lima, dove centinaia di residenti hanno bloccato le strade impedire la guida dei veicoli a causa dell'aumento dei prezzi del carburante.

La conduttrice dello spettacolo ha usato le storie sul suo account Instagram ufficiale per dire a tutti i suoi follower che il 4 aprile il programma 'En Boca de Todos' ha smesso di trasmettere in modo che possa continuare a essere informato sul problemi che affliggono il Paese.

Va notato che la rivista América TV va in onda dal lunedì al venerdì dall'1 del pomeriggio alle 15, tuttavia questo lunedì è stato interrotto la trasmissione per il programma di notizie per riferire ciò che è stato suscitato in Perù.

«Beh, viste tutte le cose che stanno accadendo in questo momento nel Paese, oggi (4 aprile) il programma non andrà in onda, quindi siamo tornati da Pachacamac, ma non importa», ha detto la conduttrice televisiva, che stava salendo le scale di casa sua.

Ha anche espresso la sua indignazione per l'aumento dei prezzi del carburante e di altri beni di prima necessità. Inoltre, ha invitato le persone che sostengono le marce a svolgerle pacificamente e senza violenza.

«Quello che conta è che ci possa essere un dialogo e ovviamente c'è giustizia, perché il rialzo dei prezzi è sicuramente incredibile, anche l'aumento del carburante e non è giusto nei confronti di nessuno, che ci siano marce pacifiche e che questo si risolva», ha detto.

In un altro momento, ha detto che la figlia smetterà di frequentare la scuola di persona perché il governo ha decretato che le lezioni virtuali si terranno il 5 aprile. Infine, ha condiviso una fotografia in cui i prezzi sono stati confrontati prima del governo di Pedro Castillo e dopo l'inizio dell'arresto dei trasporti.

Come si può vedere nella loro pubblicazione, il confronto va dalla palla di gas al chilo di pollo e riso. Nell'immagine, l'exvedette ha indicato che più aumentano i costi dei prodotti, le persone con scarse risorse economiche continueranno a essere «picchiate».

«Se questo è vero, è un modo selvaggio per rendere l'imprenditore più povero. Anche quando chi guadagna meno verrà colpito bruscamente. Pensare al beneficio personale da solo non ti rende resiliente o empatico», puoi leggere nelle prime righe del testo che accompagna la foto.

Tula Rodríguez spiega che En Boca de Todos non ha mandato in onda per trasmettere informazioni sull'arresto dei vettori. VIDEO: Instagram

