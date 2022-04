Rodrigo González esplode contro Pedro Castillo e chiede di evitare saccheggi: «Il nostro principale nemico è il governo»

Con una faccia piuttosto sloggiata, Rodrigo González ha iniziato il programma Amor y Fuego e, prima di iniziare con le note di intrattenimento, non ha esitato a commentare la situazione nel paese. Come ricordiamo, la violenza e il caos si stanno vivendo nelle strade dopo che le proteste sono andate fuori controllo di fronte all'intervento delle truppe del PNP che cercano di sbloccare l'autostrada centrale e fermare gli attacchi dei manifestanti contro altre unità di trasporto che non rispettano la disoccupazione.

«La nostra missione, la funzione degli spettacoli e ciò per cui siamo qui è intrattenerti, questo è quello che facciamo in questo momento, oggi in onda su Willax Television, da più di 13 anni. Tuttavia, non possiamo essere estranei, non viviamo in un mondo parallelo perché stiamo intrattenendo, ciò non significa che non siamo preoccupati, che non siamo sgomenti come altri peruviani come noi», ha detto Rodrigo González.

«La nostra solidarietà a tutte le famiglie che stanno perdendo i propri cari a causa dell'interruzione dei trasporti, dei saccheggi violenti che si stanno verificando e degli eventi che stiamo assistendo grazie al governo del nostro Paese», ha detto il presentatore televisivo, accompagnato dal suo compagno Gigi Mitre, che sembrava molto più arrabbiato per la situazione.

GIGI MITRE FURIOSA CON PEDRO CASTILLO

La conduttrice tv ha mostrato quanto fosse arrabbiata con il governo di Pedro Castillo, definendolo nefasto. Anche indicando che il presidente non sa dove si trova, perché sebbene sia vero, non è da biasimare per tutto ciò che accade nel Paese, ha - ha detto - poca capacità di reazione.

«Beh, non ho altro da dire, la frustrazione e l'indignazione che molti di voi provano, lo condividiamo anche noi. È un peccato dove siamo arrivati, stiamo affondando più a fondo e l'unica cosa che le nostre autorità mostrano, a cominciare dal presidente, è che non hanno alcun amore per il Paese. L'unica cosa che li interessa sono i loro benefici personali, è l'ultima goccia che ci troviamo in una situazione del genere, il Perù è stufo», ha detto a voce abbastanza alta.

Mitre ha indicato che l'intenzione del presidente è che il nostro paese sia come Cuba, Venezuela «e anche peggio». «Siamo caduti nelle mani di un governo nefasto, incompetente», ha detto.

RODRIGO GONZÁLEZ CHIEDE

In un altro momento, l'autista ha preso la parola per fare un ordine alla popolazione. Rodrigo González ha esortato a unirsi e non combattere tra i peruviani, poiché il loro unico nemico è il governo del giorno.

«L'unica cosa che voglio dire prima di iniziare lo spettacolo è che questo non deve mai essere peruviani contro i peruviani, cioè tutti insieme contro un governo che ci sta portando nell'abisso, non è la guerra tra noi. Vedere gente che saccheggia i mercati. Anche quella persona che ha quella posizione ha dovuto passare molto per poter avere quella merce che vende. Capisco le esigenze, ma ricorda che in questo momento, il principale nemico per me è il governo, non noi tra noi. Non dimentichiamolo», ha concluso il conduttore televisivo.

