Putin odia il XXI secolo: non è l'unico

Il documentarista e fotografo americano Julien Bryan ha intuito che l'orrore era imminente. Sapeva che alcuni esempi di quella guerra che stava nascendo potevano essere catturati dalle sue telecamere. Così, nel settembre 1939 a Varsavia, in Polonia, decise di perseguire la caccia che la Germania nazista lanciò contro la popolazione. Ed è stato in una fattoria di patate che ha trovato una sintesi di quello che sarebbe stato l'orrore della seconda guerra mondiale. Il ritratto immortale mostra una ragazza disimpegnata - Kazia Mika, 12 anni - accanto al corpo senza vita della sorella maggiore - Andzia Mika, 14 anni - dopo essere stata colpita da un proiettile che ha trafitto l'aria per colpirla alla schiena mentre raccoglieva i tuberi disperati dalla fame. La foto ha girato il pianeta nei giorni successivi, provocando indignazione pubblica. Illustrerebbe, solo in parte, quella che sarebbe stata da allora la barbarie nazista e la tempesta che incombeva sull'Europa.

Non era l'unica fotografia di Bryan - nato in Pennsylvania, negli Stati Uniti, nel 1899 - a rappresentare graficamente ciò che accadde nell'Europa orientale. C'erano dozzine di dischi pieni di orrore per vite che si sono estinte davanti agli occhi di bambini, madri o fratelli che sarebbero serviti a proiettare l'incipiente genocidio perpetrato da Adolf Hitler.

Nelle prime ore dell'invasione ordinata dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin, il governo di Volodymyr Zelensky pubblicò una vignetta che mostrava Hitler accanto a un piccolo Putin in condiscendenza fraterna. Al di là dell'impatto del meme, ci sarebbero sorprendenti parallelismi su 40 giorni di assedio. Le foto che mostravano ciò che le truppe russe hanno fatto a Bucha questa domenica sembrano essere uscite, a colori e ad alta definizione, dall'obiettivo di Bryan lui stesso. Immagini del secolo scorso che sono arrivate nel tempo per entrare di nascosto oggi.

Putin manca il XX secolo e odia il 21° secolo. Non nasconde la sua nostalgia. Lo ha accennato nel 2016 quando, nel 25° anniversario della caduta dell'Unione Sovietica, ha affermato che lo scioglimento del blocco costituiva « la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo ». Dal suo arrivo al potere, desidera ardentemente il ritorno della grandezza nell'impero. Ecco perché ha circondato l'Ucraina fino a quando non è penetrata nel suo territorio. Lo ha fatto con una scusa ricorrente: denazificarlo per evitare una presunta pulizia etnica della popolazione russa che vive all'interno dei confini. Una presa in giro dell'intelligenza di qualsiasi persona minimamente informata.

El cuerpo de un civil asesinado por soldados del ejército ruso yace en la calle, en medio de la invasión rusa de Ucrania, en Bucha a pocos kilómetros de Kiev (Reuters) REUTERS

Anche l'argomento della provocazione ucraina di minacciare di chiedere l'ingresso nella NATO e nell'Unione europea per sviluppare e sfuggire all'orbita di Mosca non è valido. In quale testa ben intenzionata può essere giustificato incolpare la vittima per il crimine commesso dal suo assassino? È la Russia - Putin, i suoi generali e le sue truppe - che sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità in Ucraina che sono documentati da organismi internazionali indipendenti. Questo massacro disumano dovrebbe concludersi con una lunga e massiccia Norimberga.

La comunità internazionale ha condannato quasi all'unanimità quanto accaduto a Bucha, una città 50 chilometri da Kiev, la capitale che in questo momento respira più sollevata dal ritiro parziale delle forze invasori. L'ultimo dei ripudi è arrivato da Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. «I rapporti che stanno emergendo in questa e in altre aree sollevano seri e inquietanti interrogativi su possibili crimini di guerra, gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani», ha detto chiaramente l'ex presidente cileno.

Alla loro partenza dalla città fantasma, i russi hanno lasciato un fiume di cadaveri. Molti di loro sono in uno stato di putrefazione. Molti altri con segni di essere stati torturati a morte. Ci sono stati anche dettagli subiti da altre vittime che potrebbero non riprendersi mai da ciò che hanno subito: donne e ragazze indignate dal machismo e dall'impunità russa. Queste sarebbero le «operazioni speciali» a cui fa riferimento il Cremlino? Putin ama il XX secolo e le foto di Bryan .

È sorprendente e ironico. In nome della «denazificazione» che sosteneva di intraprendere nelle terre vicine, il dittatore russo poteva far sì che il disprezzo che fino ad ora era stato posto solo sulla sua persona, sulla sua cerchia ristretta e sui suoi oligarchi fosse contagioso per i suoi soldati e poi per il resto del popolo russo. Questo sentimento pericoloso potrebbe moltiplicarsi all'infinito, soprattutto nel resto dell'Ucraina, portando ad un inasprimento delle già forti difese nazionali. L'odio alimenterà la difesa del Paese. Putin aggiunge carburante all'isolamento politico ed economico.

Sono rimasti solo pochi alleati per il capo del Cremlino che non hanno ancora ripudiato il genocidio di Bucha o altre atrocità. Il silenzio più condannabile è quello del principale partner della Russia. La Cina rimane in silenzio nonostante l'orrore che è evidente ogni giorno . È un'alleata di Mosca e come tale è complice di questi crimini di guerra se non rifiuta esplicitamente ciò che il mondo sta vivendo con orrore. La sua economia potrebbe essere compromessa se l'Europa estendesse le sanzioni a coloro che sostengono Putin. Ma a quanto pare, anche Xi Jinping desidera ardentemente il XX secolo. Soprattutto il suo primo tempo. Tuttavia, dovremo aspettare il Congresso del Partito Comunista. Discuterà se la Cina sia incline alle ambizioni politiche del suo leader piuttosto che ai risultati economici, che sono alla fine ciò che ha fatto crescere il gigante e che sono impegnati oggi.

Kazimiera Mika llora frente al cuerpo sin vida de su hermana Andzia, asesinada por las tropas nazis en Varsovia, Polonia en septiembre de 1939 (Julien Bryan)

Ma non è l'unico silenzio. In America Latina, nessuno ha alzato la voce contro Putin. Solo Ivan Duque, il presidente colombiano, ha contattato Zelensky pochi giorni fa per esprimere la sua solidarietà e offrire il suo sostegno. Altri leader preferiscono evitare l'impegno umanitario. Non vogliono offendere il loro amico russo. Hanno paura degli ambasciatori . A tal punto che il 31 marzo, quasi sotto il radar, molti paesi della regione hanno votato una risoluzione alle Nazioni Unite su misura per Mosca. Hanno respinto l'uso delle sanzioni come strumento di deterrenza politica. Argentina, Bolivia, Cuba, Honduras e Venezuela hanno alzato la mano insieme alla Russia. Prego, Putin . Brasile, Paraguay e Messico hanno mostrato un po' più di stomaco: si sono astenuti. Ovviamente, ce ne sono altri nostalgici nella regione per il XX secolo.

Questa domenica, inoltre, Papa Francesco ha rilasciato una brevissima dichiarazione sui rifugiati ucraini. Ha dimenticato di condannare le pratiche selvagge delle truppe di Putin. Ha parlato di guerra e non di invasione. Ha avuto anche un lasso di tempo matematico: si riferiva a «migliaia» di immigrati; ce ne sono milioni. Ha scritto: «Migliaia di persone sono state costrette a fuggire dall'Ucraina a causa della guerra. Ma molti sono stati costretti a lasciare la loro patria anche in Asia, Africa e America. I miei pensieri e le mie preghiere sono con tutti loro».

Tuttavia, una lettura più benevola del tweet del Sommo Pontefice permetterebbe forse di trovare messaggi tra le righe. Ha elencato i luoghi in cui la Russia ha un profondo impatto politico, economico e militare . Ha parlato dell'Asia: lì Mosca ha piazzato bombe e morte la Siria, dove milioni di persone hanno dovuto fuggire dall'orrore della guerra civile che ha permesso a Bashar Al-Assad di perpetuarsi al potere. Ha parlato dell'America Latina: Venezuela, altro membro del Cremlino che da anni sanguina da milioni di emigranti per tenere Nicolás Maduro nel Palazzo Miraflores. Ha parlato dell'Africa: lì gli oligarchi affondano i loro euro per impadronirsi delle risorse naturali.

Putin, i suoi generali e soldati hanno mostrato a Bucha di cosa sono fatti. Il peggio: ci sono ancora strati da scoprire e portare alla luce. Soprattutto quello che accade nelle città assediate come Mariupol o in altre ancora prese dove i russi continuano il loro bagno di sangue, la tortura e lo stupro. Quelle fotografie di Bryan della fine del 1939 che l'umanità pensava di essersi lasciata alle spalle ritornano in altissima definizione al silenzio di chi anela ancora al ventesimo secolo e chiudeva la bocca davanti alle atrocità più aberranti degli ultimi decenni.

