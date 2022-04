Nazionale peruviana: i 3 momenti di resilienza di Ricardo Gareca con il «bicolore»

La squadra peruviana è stata l'ultima ad entrare nella Coppa del Mondo del Qatar 2022 con mezzo posto dopo aver battuto il Paraguay nell'ultimo giorno delle qualificazioni sudamericane e aver terminato nella posizione di playoff. Si è lasciato alle spalle altri rivali diretti come Colombia e Cile, quindi è ad un passo dal garantire la sua presenza nell'evento della Coppa del Mondo. Tuttavia, ha fatto molta strada per arrivare a questo evento. A tal proposito, Diego Rebagliati ha menzionato i tre migliori momenti di resilienza dell'allenatore Ricardo Gareca con il «bicolore».

E il fatto è che la «Tigre» è vicina alla qualificazione per la seconda volta consecutiva ai Mondiali dopo quanto fatto in Russia 2018. Ma ha dovuto passare attraverso esperienze complicate che gli hanno fatto prendere decisioni per sollevare la squadra. Quindi, il commentatore di Movistar Deportes li ha annunciati nel programma «Dopo tutto».

«Chiaramente, prima della Copa America Centenario. Quando pareggiamo con il Venezuela, perdiamo con l'Uruguay e abbiamo 4 punti su 18 nell'ultima qualificazione».

Questo momento sarebbe stato probabilmente il punto di svolta che il DT ha dovuto apportare un cambiamento di cui il team aveva bisogno. Quella partita contro 'Vinotinto' è stata pareggiata 2-2 allo Stadio Nazionale di Lima, ma è servita a mandare in campo giocatori di calcio che ha scommesso dalla Liga 1 come Raúl Ruidíaz ed Edison Flores. Entrambi hanno brillato in Universitario, e sono entrati rispettivamente da Claudio Pizarro e Jefferson Farfan. Tra i due hanno elaborato lo sconto e il «Pulga» ne ha provocato un altro che si è concluso con il gol di Paolo Guerrero.

Più tardi, a Montevideo, Pizarro si è infortunato nei primi minuti della partita, un fatto che ha messo a disagio il «Predador» ed è diventato virale. Alla fine si è conclusa con la vittoria per gli uruguaiani con il gol di Edinson Cavani in una partita in cui, a causa di ciò che è stato fatto sul campo, sembrava che finissero con un pareggio a zero.

Quello che è successo dopo è stata la reingegnerizzazione del «bicolore», con la scommessa «Tigre» su nuovi giocatori come Miguel Trauco, Christian Cueva, Edison Flores stesso, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, Luis Abram, tra gli altri che hanno finito per essere il volto della squadra in ciò che restava di il processo di qualificazione con un pass per la Coppa del Mondo incluso.

Raúl Ruidíaz, Andy Polo y Edison Flores fueron parte de ese recambio en Perú. | Foto: EFE

«Alla Copa America in Brasile. Quando abbiamo perso 5-0 contro il Brasile, siamo andati al Bahia per una settimana e siamo finiti finalisti nella Copa América».

A quel tempo, era l'ultima riunione della fase a gironi. Il Perù è passato alla fase successiva dopo essere stato migliore terzo, ma ha giocato il terzo appuntamento contro «Scratch». Il risultato si è concluso con un rigonfiamento 5 a 0 contro. Tra errori difensivi e continui attacchi da parte dei brasiliani hanno affondato la nazionale. Tuttavia, è stato in grado di passare al turno successivo e riscattarsi nei successivi duelli fino a raggiungere il gran finale con il Brasile stesso. Il lavoro di Gareca di concedere loro il giorno libero dopo quella caduta sconvolgente sarebbe servito ai giocatori per liberare le loro menti e concentrarsi su ciò che sarebbe successo dopo. E ha dato il suo premio.

El lamento de los jugadores peruanos tras la goleada en contra 5 a 0 con Brasil. | Foto: Difusión

«Dopo il 3-0 con la Colombia a Lima. Quando eravamo 1 punto su 15, siamo andati in Ecuador e abbiamo vinto, poi in Copa America prende alcune decisioni, si riposa e Ruidíaz non è tornato in nazionale. È simbolico, non è colpa di Raúl, ma ha preso delle decisioni».

Il Perù non stava andando bene nelle qualificazioni del Qatar 2022. Come ha giustamente detto Rebagliati, ha fatto a malapena 1 punto su 15 dopo quella caduta. Quello che è venuto dopo è stata la vittoria a Quito on the road e la Copa América in Brasile, dove è cresciuta la figura di Gianluca Lapadula. Inoltre, ha lasciato fuori Raúl Ruidíaz, Miguel Trauco, Pedro Aquino e Luis Advíncula, per provare altri elementi come «Lapa» stesso, Marcos López, Jhilmar Lora e Santiago Ormeño.

Quella competizione ha permesso a «Tigre» di espandere la sua rosa, scommettere su altri giocatori e dare il tono a quello che sarebbe stato il resto del processo di qualificazione. «Gareca ha dato opportunità, fino a un certo punto ha detto finora e ha iniziato a prendere decisioni», ha commentato Diego. Decisioni che hanno supportato Gareca con risultati in vista, ma che mostrano una chiara lezione sulla resilienza alle avversità.

Il commentatore sportivo ha espresso le esperienze che hanno portato l'allenatore a prendere decisioni per reindirizzare al «bicolore» | Video: Movistar Deportes

CONTINUA A LEGGERE