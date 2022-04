López Obrador cercherà di garantire che non ci siano violenze durante le elezioni

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Nell'ambito delle elezioni straordinarie che sono state sospese in Chiapas, e meno di una settimana dopo la consultazione dei cittadini sulla revoca del mandato, il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha assicurato che il suo governo cercherà di garantire la necessaria sicurezza misure.

Va ricordato che domenica 3 aprile si sono svolte le elezioni in quattro comuni dello stato del Chiapas, ma tre sono state sospese poiché, secondo le autorità, le condizioni ottimali non sono state soddisfatte.

Per questo motivo, il presidente ha assicurato che «Se ci sarà violenza in una lezione, è meglio evitarla», riferendosi alle elezioni rinviate nello stato. «Penso che ci sarebbero stati sette comuni, sono stati realizzati in 4 e in 3 sono stati sospesi». Ha aggiunto che farà in modo che «tutto sia tenuto in ordine» nelle prossime elezioni.

«Non ho intenzione di commentare i partiti, quello che dobbiamo garantire è che le elezioni siano eque, libere, che la volontà dei cittadini sia rispettata e che vinca chi ha il maggior sostegno del popolo».

Informazioni in fase di sviluppo...