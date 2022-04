Le forze armate ucraine hanno affermato che tre aerei russi, un elicottero e due missili hanno colpito

Miembros del servicio ucraniano operan un obús 2A65 Msta-B durante ejercicios de artillería y antiaéreos cerca de la frontera con Crimea anexionada por Rusia en la región de Kherson, Ucrania, en esta imagen de mano publicada el 28 de enero de 2022. Servicio de Prensa de la Operación de Fuerzas Conjuntas/Handout vía REUTERS - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO.

L'esercito ucraino ha assicurato di aver colpito tre aerei russi, un elicottero e due missili da crociera domenica, come riportato dal Comando dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate dell'Ucraina.

«Le forze missilistiche dell'aeronautica ucraina hanno colpito sei bersagli aerei il giorno prima: tre aerei, un elicottero e due missili alati», hanno riferito le forze armate ucraine sul loro profilo Facebook.

Così, hanno spiegato che sul territorio delle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk, «sette attacchi nemici sono stati respinti» dalle forze armate dell'Ucraina e due unità di equipaggiamento corazzato, quarantatré auto e un obitorio dell'avversario sono state distrutte.

«L'aeronautica ucraina ha continuato a lanciare attacchi missilistici contro siti di truppe nemiche, colonne di equipaggiamento militare e centri logistici», ha concluso la dichiarazione dell'esercito ucraino.

Nel frattempo, più di cinque settimane dopo l'inizio della guerra in Ucraina, un totale di undici politici ucraini regionali sono in prigionia russa, hanno riferito le autorità di Kiev domenica.

Mancano i politici locali nelle regioni di Kiev, Kharkiv, Mikolaiv e Donetsk, ha confermato il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk. Secondo Vereshchuk, sono in corso negoziati per lo scambio di prigionieri.

La dichiarazione arriva dopo che Vereshchuk ha riferito venerdì che 86 soldati ucraini erano stati rilasciati dalla prigionia russa.

Le autorità ucraine hanno anche riferito che il sindaco del villaggio di Motyshin, Olga Suchenko, e suo marito sono stati trovati morti nella zona di Kiev.

L'Ucraina, che questo fine settimana ha riacquistato il controllo dell'intera regione di Kiev dall'esercito di Putin, ha scoperto la barbarie russa: un «massacro deliberato» nella città di Bucha, 30 chilometri a nord-ovest della capitale e centinaia di corpi civili uccisi in altre città recuperate.

Dopo la scioccante scoperta, i paesi occidentali hanno accusato le truppe russe domenica di aver commesso «crimini di guerra» e il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha accusato la Russia di «commettere» un «genocidio» di civili nel loro paese.

D'altra parte, le autorità ucraine hanno accusato le truppe russe presenti nel Paese questa domenica di aver compiuto violenze sessuali selettive contro donne e ragazze ucraine.

In un video pubblicato su Twitter, il membro del Parlamento Olexiy Goncharenko ha affermato che diversi corpi di donne nude sono stati trovati sul ciglio di una strada non lontano da Kiev. «Potete vedere cosa è successo», ha sottolineato, aggiungendo che, dopo aver aggredito le donne, i russi hanno cercato di bruciare i loro corpi.

Il sindaco di Irpin, Oleksander Markushin, ha riferito che le donne e le ragazze locali sono state colpite, e ha detto a Deutsche Welle che sono state successivamente colpite da carri armati russi.

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha sottolineato un videomessaggio pubblicato su Twitter secondo cui più velocemente l'esercito ucraino potrà «liberare» i territori occupati dalla Russia, più i diritti umani saranno rispettati lì.

«Le donne non saranno violentate. I bambini non dovranno guardare le loro madri che vengono stuprate. I civili non saranno uccisi», ha detto Kuleba, aggiungendo che l'Ucraina ha bisogno di sostegno per raggiungere questo obiettivo: «Abbiamo bisogno di armi, ora», ha sottolineato.

Inoltre, Human Rights Watch (HRW) ha riferito domenica che «le esecuzioni sono state commesse in aree dell'Ucraina sotto il russo sommario di controllo «e «altri abusi gravi» che potrebbero equivalere a crimini di guerra.

Tra il 27 febbraio e il 14 marzo, l'ONG ha documentato decine di casi in cui le forze russe hanno commesso crimini di guerra contro civili nelle aree occupate nelle regioni di Kharkiv, Chernigov e Kiev. Secondo una dichiarazione dell'organizzazione, tali casi includono lo stupro, due esecuzioni sommarie, di sei uomini in un'occasione e uno nell'altro, e altri casi di violenza e minacce contro i civili.

