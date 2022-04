La fiducia dei consumatori è aumentata di 0,4 punti nel mese di marzo: Inegi

Imagen de archivo. Compradores esperan en una fila para realizar sus compras en la temporada de descuentos "Buen Fin" en una tienda de autoservicio en Ciudad de México, México. 10 de noviembre de 2020. REUTERS/Henry Romero

La fiducia dei consumatori messicani è aumentata leggermente a marzo di 0,4 punti rispetto al mese precedente, secondo l'indicatore di fiducia dei consumatori (ICC) preparato dall'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi) in collaborazione con la Banca del Messico.

L'indice nel terzo mese del 2022 era di 43,9 punti, mentre a febbraio era di 43,5 e a gennaio era di 43,4, il che rappresenta un aumento per due mesi consecutivi, poiché a gennaio si è registrata una riduzione mensile di 0,9 punti. Inoltre, questo indice ha registrato un aumento di 3 punti rispetto a marzo 2021.

La CPI ci consente di conoscere l'ottimismo riguardo all'economia messicana entro i prossimi 12 mesi e la possibilità della popolazione di acquisire alcuni beni materiali, come automobili, case o elettrodomestici, nonché la pianificazione di uscire in vacanza e l'opportunità di risparmiare. Viene presa in considerazione anche la percezione dei messicani riguardo all'economia dell'anno precedente.

Questo indice è ottenuto dalla media di cinque indicatori parziali che raccolgono la percezione della situazione economica a livello nazionale. La National Survey on Consumer Confidence (ENCO) viene condotta durante i primi 20 giorni di ogni mese, in cui le persone di età superiore ai 18 anni vengono intervistate sulla base di un campione di 2.336 abitazioni urbane.

Gli assi da considerare sono:

-Situazione economica dei familiari rispetto a quella dell'anno precedente. In questa categoria, c'è stato un aumento di un punto rispetto al mese precedente, risultando in 49,0 punti.

-Situazione economica prevista per i membri della famiglia entro 12 mesi da quella attuale. In questo indicatore, è stato ottenuto un aumento di 0,7 punti, per un totale di 57,3 punti.

-Situazione economica prevista per il Paese tra un anno. Questo è stato l'indicatore che non ha registrato quasi nessun cambiamento significativo, poiché è cresciuto solo di 0,1 punti, tanto che a marzo ha raggiunto i 39,1 punti.

-Possibilità di acquistare prodotti durevoli, come lavatrice, televisione e altri elettrodomestici. Questo asse è stato quello che ha ottenuto l'aumento maggiore, poiché è passato da 25 a 26,4 punti.

Secondo l'organizzazione Mexico, come stiamo? , nel semestre di Enrique Peña Nieto, l'ICC ha chiuso con 41,6 punti, ovvero 1,7 punti in più rispetto all'amministrazione Felipe Calderón, in cui la fiducia dei consumatori era di 41,6. Nel frattempo, il governo di Vicente Fox è stato quello che ha ottenuto il più alto indice di fiducia, poiché alla fine del suo mandato di sei anni la CPI si è attestata a 44,3.

Tuttavia, nell'attuale situazione economica rispetto a quella di 12 mesi fa, l'indice del governo di Enrique Peña Nieto ha riportato la cifra più bassa, con 33,2 punti, mentre per Calderón era 36,9 e per Fox era 40,6.

L'indagine tiene conto anche di alcuni indicatori complementari, come la possibilità di risparmiare con il reddito corrente ricevuto; la possibilità di andare in vacanza per i prossimi 12 mesi; confrontare i prezzi rispetto all'anno precedente; pianificare l'acquisto di un'auto e la possibilità di acquistare una casa o rimodellarlo entro i prossimi due anni.

